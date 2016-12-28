Вам понадобится:
(для салатной тарелки)
- Свежие шампиньоны - 4 шт
- Помидорки черри - 5 шт
- Пекинский салат - 2 горсти порванных листьев
- Крабовые палочки -50 г
- Маслины - горсть
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шампиньоны тщательно промыть, отварить и нарезать пластинками, пекинский салат нарвать на произвольные фрагменты, черри разрезать пополам, крабовые палочки нашинковать тонкой соломкой, маслины порезать кружочками. Для заправки смешать пропущенный через чеснокодавилку чеснок с оливковым маслом, солью и перцем. Дно посуды застелить капустой, на нее выложить грибы, помидоры, сверху посыпать крабовой соломкой, залить заправкой.