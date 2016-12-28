Вам понадобится:

(для салатной тарелки)

  • Свежие шампиньоны - 4 шт
  • Помидорки черри -  5 шт
  • Пекинский салат - 2 горсти порванных листьев
  • Крабовые палочки -50 г
  • Маслины - горсть
  • Оливковое масло - 1 ст.л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Шампиньоны тщательно  промыть, отварить и нарезать пластинками, пекинский салат нарвать на произвольные фрагменты, черри разрезать пополам, крабовые палочки нашинковать тонкой соломкой, маслины порезать кружочками. Для заправки смешать пропущенный через чеснокодавилку чеснок с оливковым маслом, солью и перцем.  Дно посуды застелить капустой, на нее выложить грибы, помидоры, сверху посыпать крабовой соломкой, залить заправкой.