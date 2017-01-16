Вам понадобится:

  • вода — 250 мл
  • водка — 0,5 л
  • мед (жидкий) — 3 ст. ложки
  • черный перец горошком — 3 шт.
  • корица — 1 палочка
  • гвоздика — 3 бутона
  • мускатный орех — 1 щепотка
  • душистый перец — по желанию

Как приготовить:

Смешать ингредиенты в эмалированной кастрюле, довести до 70 градусов, томить 10 минут, убрать с огня, дать постоять пять минут под закрытой крышкой, процедить в порционные емкости. Или залить настаиваться в закупоренную бутылку. Напиток может простоять месяц, если крышка будет герметичной. Пить крамбамбулю можно не только в горячем, но и в холодном виде.