Уютная, согревающая, с богатыми вкусами и удивительно близкая русскому духу — все это кухня Швейцарии. И, поверьте, фондю и раклет — лишь малая ее часть! Авторы популярного в Facebook блога «Кухня занятых людей» Любовь и Макс Куштуевы делятся с читательницами Passion.ru тремя рецептами местной кухни.

Любовь и Максим Куштуевы — авторы книги «Швейцарская кухня. Не только рецепты» живут и работают в Швейцарии, увлекаются изучением истории и культуры этой страны, особенно интересуются гастрономией и узнают секреты кулинарного мастерства из первых рук: у шеф-поваров и местных хозяек. Так что нам с вами, считайте, повезло!

Люба и Макс Куштуевы авторы фуд-блога

Кулинарная география

Говоря о географии Швейцарии, стоит отметить близость к Франции с одной стороны, к Германии и Австрии — с другой, к Италии — с третьей. Все это накладывает определенные отпечатки на кулинарную картину, которую можно наблюдать на просторах Гельвеции (так часто называют Швейцарию местные жители). Безусловно, самой частой ассоциацией со швейцарской кухней будет сыр, а затем шоколад. Действительно, сыр популярен на территории всей страны, которая, к слову сказать, условно поделена на четыре части — по основным языкам, на которых говорят местные жители, а это французский, немецкий, итальянский и ретороманский языки.

Четыре языка — четыре направления кухни

Если французская часть так или иначе тяготеет к кухне Верхней Савойи, то итальянская вобрала в себя традиции, близкие по духу Милану или Турину, а немецкая часть показывает приверженность к серьезным трапезам в баварском стиле и прочим плотным и не самым легким обедам. Ретороманская часть, представленная одним кантоном Граубюнден, по большей части близка к немецкому стилю, но все же очень уникальна. Среди ее специалитетов много разновидностей колбас и вяленого мяса, уникальные сыры, производимые из молока коров, пасущихся на цветочных лугах, настойки на травах и так далее.

Однако нельзя сказать, что другие части — лишь повторение кухонь соседей, ни в коем случае. Возьмем хотя бы раклет — расплавленный и слегка поджаренный сыр, который поливается на горячий отварной картофель и подается с маринованными корнишонами и жемчужным луком. Это абсолютно швейцарское изобретение, первое упоминание о котором принадлежит кантону Вале, что относится к романской, то есть, французской части. В немецкой части страны другая кулинарная гордость — решти. Это швейцарский аналог знакомого нам драника, который делается на свой особый манер. В итальянской части есть своя уникальная выпечка, которая разошлась по миру именно из кантона Тичино.

Шоколад и сыры

Удивительно, что при такой развитой шоколадной индустрии в Швейцарии, а фабрик разного калибра предостаточно почти повсеместно, традиционных рецептов с шоколадом в национальной кухне не так уж и много. Но это объясняется тем, что производимый шоколад настолько высокого качества, что сделать из него что-то лучшее практически невозможно.

Как видно, основа швейцарской кухни — это мясные продукты, молоко, сыры, овощи и другие не самые сложные ингредиенты. Собственно, это не только потому, что швейцарцы прагматичны, экономны и рациональны, но еще и по причине тяги к натуральным фермерским продуктам. Они ценят чистые продукты, произведенные в своей стране, и всеми силами противятся технологиям, ухудшающим вкусовые качества и полезность.

Сегодня мы хотим познакомить читательниц с повседневными традиционными блюдами.