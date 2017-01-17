Если вы еще не были в Белоруссии, то обязательно стоит туда съездить. Во-первых, в любом городке там уютно и чисто. Во-вторых, местные жители доброжелательно относятся к гостям из России. Ну и, в третьих, там вкусная кухня. А какое путешествие без знакомства с национальной едой?! Ну а пока вы раздумываете, где провести очередной отпуск, предлагаем хотя бы приготовить обед по-белорусски!

Традиционную белорусскую кухню не назовешь изысканной, скорее это крестьянская пища. Много заимствований у соседних государств: Литвы, Польши, России и Украины. И в тоже время есть совершенно особенные блюда, делающие кулинарию Белоруссии легко узнаваемой. Белорусы используют много простых продуктов, но в совершенно непривычном для нас виде. Например, картофель. Очень любят его местные жители, но… тертым в сыром виде и отжатым. Из такого фарша готовится огромное количество национальных блюд. А мясные рецепты представлены в основном свининой и потрохами. Есть, конечно, блюда из птицы, но их меньше. Салатов белорусы едят не так много — все больше это простая смесь свежих овощей с зеленью. Да и выпечки в белорусской кухни практически нет. Passion.ru знакомит читательниц с самыми популярными блюдами национальной кухни и предлагает приготовить белорусский обед из четырех блюд.

Острый морковный суп

Конечно, когда речь идет о первом блюде в белорусской кухне, то большинство из нас сразу вспоминают классический свекольник. Конечно, можно съесть его и зимой —витамины однако, но… Лучше все же приготовить наваристый горячий суп. Морковь и имбирь прекрасно дополняют друг друга, особенно чувствуется это в густом овощном первом блюде. Конечно, в древние времена белорусы не использовали имбирь, а добавляли редьку, но мы-то с вами люди современные. И свежий имбирь сейчас найти проще, чем хорошую ядреную редьку.

Здесь рецепт.

Салат «Минский»

Этот салат — визитная карточка столицы Белоруссии, Минска. Отличное блюдо для обеденного стола зимой и весной, если у вас сохранилась квашеная капуста. Легкий в исполнении, с простыми ингредиентами, он заслужил славу быстрой закуски. Обязательно попробуйте этот салат, если приедете в страну. Или попробуйте сами приготовить — рецепт тут.

Драчена

Это традиционное белорусское блюдо, очень вкусное и сытное. Вместо сала можно использовать кусочки свинины, но они должны быть жирными — в этом прелесть кушанья. Рецепт старинный — драчену готовили еще не в духовке, а в печи. Но и сегодня, в духовом шкафу, должно получиться неплохо, главное, тщательно соблюдать пропорции, приведенные в этом рецепте.

Кисель по-белорусски

Кисель в Белоруссии — это отдельное блюдо, которое нужно есть ложкой, а не пить. Так что скорее это сладкий фруктовый десерт, а не напиток. Ягоду можно использовать совершенно любую, подойдет и замороженная. Главное, дать как следует настояться овсянке! Вот рецепт.

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