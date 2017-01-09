Зима — горячий сезон для дегустации новых рецептов. Если вы еще не знакомы с азиатской кухней, стоит начать с вьетнамской. Экзотики здесь в меру, ведь долгое время Вьетнам был французской колонией. Нонлу на голову, вьетнамки на ноги — и вперед?

Наш эксперт и гид по вьетнамской кухне — Максим Коломацкий, шеф-повар ресторана «Шикари».

Максим Коломацкий шеф-повар

Зелень, морепродукты и рисовая лапша

Без этих продуктов обходится редкое вьетнамское блюдо. Вьетнамцы очень любят сезонные овощи и фрукты — как все жители Азии. Обожают соусы — рыбный, соевый, устричный. Предпочитают говядине хорошо прожаренную свинину. Что касается экзотики, то не брезгуют они блюдами из собак, кошек, крыс, змей, крокодилов, насекомых. Хотя многое здесь зависит от региона. На юге, к примеру, кисок и песиков едой не считают. А на севере это деликатес!

Современная вьетнамская кухня немыслима без багетов и свежей выпечки — это влияние Франции. Кому-то вьетнамская кухня может показаться похожей на тайскую или на китайскую. На самом деле кулинария Вьетнама самобытна. И очень вкусна! Особенно по части блюд, признанных мировой кухней.

Фо, лау и бань куон

Так по-вьетнамски звучат три самых популярных у местных блюда. А по-русски — это суп с лапшой, жаркое с грибами и пирожки. Конечно, с национальной перчинкой. Кстати, о перце как перце. Очень популярны всяческие приправы. Чем разнообразней, тем лучше. Пикантный привкус придает блюдам особую прелесть. На ура идет и еда из морепродуктов. Еще бы! Страна расположена вдоль морского побережья, свежайшие деликатесы можно отведать прямо на берегу. Их готовят на открытом огне. Это считается еще одной особенностью аутентичной вьетнамской кухни. Лау даже в европейских ресторанах принято подавать на горелке. В кастрюльке, пышущей ароматным паром. Вкусно!

Молочным продуктам нет

Вьетнамцы очень любят тофу — соевый творог. Молоко здесь пьют тоже соевое.

Кроме традиционных для европейцев овощей, едят стебли бамбука. И бамбуковые листья. Любимые фрукты — манго, личи, ананасы, дыни и мандарины — часто добавляют в горячее, чтобы оттенить вкус мяса, овощей, специй. Вьетнамская кухня скорее сладковатая и пикантная, чем острая и соленая. В чем для нас и кроется секрет ее самобытности. Все оттенки вкуса здесь «выжимают» из риса. Его варят, парят, жарят, из него делают муку для выпечки. И, конечно, лапшу, которую на японский манер называют удон. Пробуем?

Лапша чили удон с морепродуктами

Если особо не придираться к названиям, то это одна из разновидностей супа Фо. Так во Вьетнаме принято называть жидкое горячее блюдо с добавлением рисовой лапши. Кстати, в блюдо можно добавить лапшу обычную, пшеничную. Главное, варить ее не внутри супа, а отдельно.

За рецептом сюда.

Картофель со шпинатом

Самые простые продукты — картофель, шпинат, репчатый лук — вьетнамские повара с помощью соусов и специй превращают в невероятно вкусные блюда. Во Вьетнаме, к слову сказать, очень много вегетарианцев. И вегетарианских блюд, соответственно. Попробуйте сами приготовить одно из них — вот рецепт.

Коктейль «Вьетнамский Бум»

Ни одна по-настоящему вьетнамская трапеза не обойдется без фруктов. Это может быть десерт. Или коктейль с добавлением небольшого количества алкоголя. В традициях европейцев! Сами вьетнамцы алкоголь не жалуют. А если уж пьют, то предпочитают настаивать крепкие напитки на травах. Ловите рецепт.

Приятного аппетита!