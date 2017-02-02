Что интересного нас ждет в году наступившем: какие рестораны будут в моде, какая кухня в тренде? Блюда из каких продуктов нужно будет обязательно попробовать, какие способы приготовления пищи станут самыми популярными? Шеф-повара лучших московских ресторанов рассказали Passion.ru и его читательницам много интересного.

Рыба, дичь, гречка

В прошлом году нас кормили мясом. Оно было, как говорится, в тренде. Сегодня в моде морепродукты: рестораны, специализирующиеся на рыбе, раках и прочих морских обитателях, с начала года уже открыли и еще откроют нам свои двери. Спойлер: обязательно попробуйте в этом году дальневосточного кальмара и черноморского саргана — это сказка.

В фаворе у поваров в 2016 была и дичь. В отличие от мяса, в году 2017 она продолжает быть популярной и востребованной. И если кабанятину пока не распробовали, то оленину многие полюбили всей душой, а это наверняка отразится в меню заведений. Стоит заказывать дичь, к примеру, оленьи котлетки с какой-нибудь забытой крупой и приправой.

Кстати о крупе: киноа, булгур и пшеница останутся с нами в год Петуха, а гречка начнет завоевание первых строк меню.

Щадящий режим

В 2017 году шеф-повара ресторанов опробуют или продолжат осваивать такие технологии приготовления пищи, как су-вид, гриль и коптильни.

Технология су-вид сохраняет полезные свойства продуктов благодаря их особой обработке при низких температурах. А еда на гриле не только вкусная, но и полезная: при обжарке без масла из продукта уходит лишний жир, а вкус овощей и фруктов становится просто потрясающим. И, главное, нет длительной температурной обработки. Последний момент крайне важен для тех, кто следит за здоровым питанием.

Коптильни появились еще в прошлом году, но в этом они примутся за морских гадов и рыбу.

Восток или Азия?

Всевозможная азиатская лапша начала набирать обороты, и не только вокруг палочек, уже давно. Посмотрим, смогут ли рестораторы удивить нас чем-то, кроме лапши. Быть может, кто-нибудь решится и заменит роллы на что-то более японское в этом году?

В ресторанах Москвы и других городов в большом количестве появились блюда с карри — верный знак, что в будущем году мы распробуем и индийскую кухню.

Ну, а американская кухня с ее низкими ценами и вездесущими бургерами никуда не уйдет. И если говяжья котлета с картофельной булочкой успела всем набить оскомину, то есть надежда, что очень скоро США «подгонит» нам новый fast или street food.

В 2017 году в моде останется перуанская кухня и расширит границы кухня паназиатская. Если еще не пробовали, не откладывайте! Поверьте, знакомство будет приятным.

Повсеместный детокс и ЗОЖ

Смузи, жидкие салаты, безглютеновый хлеб и паста, годжи и чиа, активированный уголь вместо чернил каракатицы для окрашивания продуктов — все это надолго поселилось в меню ресторанов. Что увидим дальше? Скорее всего, разделы для веганов и сыроедов, а к лету наверняка появятся полезные десерты с нулевой калорийностью, возможно, и блюда из кошерных продуктов.

Здоровая и­ легкая еда становитс­я все более актуально­й и востребованной.

Кстати, за ЗОЖ агитирует теперь не только сама еда, но и то, в чем ее подают. Так, в последнее время здоровую еду в ресторанах подают в мисках. Специалисты по психологии вкуса из Оксфордского университета говорят: когда человек берет не плоскую тарелку, а глубокую и достаточно тяжелую миску, то все это оказывает влияние на чувство удовлетворенности пищей — и он быстрее наедается.

Еда на вынос

Спорить можно сколько угодно, а тем временем в СМИ все чаще появляются новости о доставке в том или ином заведении. Как правило, этим занимается не сам ресторан — доставку организуют сторонние курьерские сервисы. Повара по-прежнему не одобряют еду на вынос. Они считают, что самая вкусная еда — та, которую только что приготовили и красиво в соответствующей обстановке подали.

Так или иначе, но за границей, точнее, в Америке, сервис доставки еды на дом развивается семимильными шагами. С этого года многие фирмы осуществляют доставку пиццы на… дронах. Чего только не придумают, прямо как в фантастическом кино! Кто знает, может, очень скоро и к нам будет к окну подлетать воздушный ресторан, как в фильме «Пятый элемент» к Брюсу Уилису.

Наши эксперты: Лучиано Казале — шеф-повар ресторана Villa Rosa, Максим Коломацкий — шеф-повар ресторана «Шикари», Станислав Песоцкий — шеф-повар ресторана северной кухни Bjorn, Тарас Кириенко — шеф-повар винного бара Touche, Павел Галковский — шеф-повар ресторана Ти-Бон, Андрей Заварницин — шеф-повар ресторана Meatless.

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