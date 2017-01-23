- Вплоть до XX века в Эфиопии соль была основной валютой. О том, что соль стоила больших денег, свидетельствует даже народная примета. Помните: рассыпать соль — к ссоре. Именно так было раньше, когда она была дорогой. Сегодня, когда она стоит копейки, забудьте о примете.
- Соль важна для нормальной жизнедеятельности организма человека. Вы пропагандируете ЗОЖ и пьете много воды? Соль достаточно быстро вымывается из организма, а это вызывает такие болезни, как гипонатриемия и гипокалиемия. Так что здоровый образ жизни надо вести с умом.
- Употребление слишком большого количества соли может тоже быть смертельным. Приблизительно один грамм соли на килограмм веса — убийственная доза. Такой метод ритуального самоубийства использовался в Китае среди дворянства.
- В холодных странах и в холодное время года ежедневная норма потребления соли составляет 3-5 граммов, а когда на улице тепло или человек живет в жаркой стране, то это 20 граммов. Разница связана с повышенным потоотделением. Дело в том, что с потом из организма человека выходит много соли.
- Соль бывает не только белой, но и черной. Их в мире есть два варианта. Первую делают в Индии: смешивают соленую воду с семенами местного растения. Смесь оставляют испаряться, после чего получаются черные глыбы соли. Вторая соль — костромская, ее еще называют четверговой. Готовят ее в печи особым способом в Чистый четверг Страстной седмицы. Соль необычна на вкус и более полезна, чем белая. Она не задерживает воду в организме благодаря необычному составу.
- Еще один популярный сегодня вид соли — сванская. Ее родина — Грузия, а по-грузински сванская соль звучит как Svanuri marili (სვანური მარილი). Что это такое? Смесь соли и традиционных грузинских специй, у нее насыщенный аромат и солоновато-пряный вкус. Ее происхождение тесно связано с горным районом, расположенным на северо-западе Грузии — Сванетией. Труднодоступность области повлияла на необходимость местных жителей экономить на привозимой с морского побережья соли. Для этого сваны смешивали ее с измельченными душистыми травами.
- Не так давно на прилавках магазинов в России появилась знаменитая флер-де-сель (Fleur de Sel). Это французская соль, ее название переводится как «цветок соли». Добывают ее из соляных прудов в Геранде на берегах французской Бретани. Флер-де-сель — это два вида соли, собираемой в разных прудах: серая, точнее, с сероватым оттенком, и белая. Кристаллики флер-де-сель тонкие и хрупкие, они даже не наносят вреда зубной эмали.
- Ежедневно по телевизору мы слышим рекламу йодированной соли и потом закупаем ее. Но знаете ли вы, что для того, что бы она давала должный эффект вашему организму, ее нужно и можно добавлять только в теплые или холодные блюда? Исследования показали, что при высоких температурах испаряется практически весь микроэлемент. А та мизерная доза, которая останется, бессмысленна. Кроме того, йодированную соль нужно хранить в плотно закрытой посуде.
- Еще одна «модная» соль — водорослевая. У соли из фукуса или ламинарии огромное преимущество перед обычным «белым золотом». В какие бы блюда вы ее не добавляли, она сохраняет весь набор микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, как это было в живом растении. Одно но: данный вид соли хоть и очень полезен (кстати, в нем много йода), но не всем придется по вкусу — специя своеобразна на вкус, блюда с ней имеют характерный «рыбий» привкус.
- Завершить знакомство с разными видами минерала мы решили солью розовой — очень ценной. Добывается она ручным способом в шахтах в предгорье Гималаев, провинция Пенджаб. В чем заключается ее ценность? В гималайской соли содержится большое количество микроэлементов и минералов, главные из которых — железо и медь, они, кстати, и придают ей насыщенный розовый цвет.
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