Наконец-то праздники позади — можно перестать наедаться и заняться своим здоровьем. Максим Голосов, шеф-повар сети магазинов «Город-сад», рекомендует нашим читательницам пять детокс-блюд и напитков, а в галерее собраны основные детокс-продукты. Добавление в ежедневный рацион хотя бы нескольких из них дает возможность совершенно легально получить заряд бодрости на целый день, укрепить иммунитет и стимулировать обмен веществ.

Максим Голосов шеф-повар

Табуле из цветной капусты

Замечательное веганское блюдо — табуле из цветной капусты, рецепт тут! В составе ничего лишнего: цветная капуста, помидоры, кукуруза, краснокочанная капуста, лук, лимон, специи. Кстати, цветную капусту стоит есть как можно чаще. У нее не просто нежный вкус, но и удивительно полезный состав — витамины А, К, С, Е, Н, группы В, а также кальций, магний, марганец, калий, железо, фтор, каротин, цинк и медь. А еще в этом овоще содержится крайне редкий витамин U, который принимает активное участие в образовании ферментов. При этом продукт еще и очень диетический: в 100 г содержится всего 30 ккал.

Йогурт

Застолья, десерты на основе рафинированного сахара и недостаток сна приводят к дисбалансу микрофлоры кишечника. Это вызывает различные воспалительные процессы и беспокойства в животе. Чтобы гармонизировать микрофлору, достаточно добавить в рацион ферментированные продукты: например, хороший йогурт. Приготовить полезный йогурт в домашних условиях можно с помощью мультиварки — за рецептом сюда.

Латте с турмериком

Латте с турмериком (по другому кукумой) — это оригинальное сочетание вкусов кокосового молока, сиропа топинамбура, турмерика, молотого кардамона и перца, которое никого не оставит равнодушным. Турмерик эффективен при борьбе с болезнями и лишен побочных эффектов антибиотиков, что делает его идеальным компонентом зимних напитков. Его называют «лекарством почти от всех болезней», это хорошее стимулирующее, укрепляющее и обезболивающее средство. Особенно хорош турмерик при ослабленных состояниях из-за большого содержания кальция, железа и фосфора. Попробуйте приготовить — вот рецепт.

Шоты из имбиря

Благодаря своим уникальным терапевтическим свойствам суперфуд имбирь используется в китайской медицине уже тысячи лет. За счет мощного антиоксиданта и противовоспалительного агента гингерола имбирь оказывает помощь при расстройствах пищеварения, запорах, вздутиях живота, способствует движению пищи по желудочно-кишечному тракту и всасыванию полезных нутриентов организмом. Шот из имбиря поможет взбодриться и принесет вашему организму неоценимую пользу! А вот и рецепт.

Зеленые коктейли

Употребление соков крестоцветных и листовых овощей способствует выработке сульфорафана — соединения, стимулирующего работу печени и имеющего противораковые свойства, а также повышает уровень глутатиона — одного из главных антиоксидантов и эффективных детоксикантов в организме человека. Зеленые соки — еще один прекрасный источник антиоксидантов и клетчатки. Зеленый смузи станет отличным подспорьем в деле ежедневного детокса и укрепления здоровья желудочно-кишечного тракта. Попробуйте приготовить!

А в нашей галерее вы найдете детокс-продукты. Включите хотя бы по одному из них в свой ежедневный рацион — и спустя неделю вы почувствуете разницу между прошлым и нынешним своим состоянием.

Фото: istockphoto.com, архив ресторана