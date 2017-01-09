Вам понадобится:

  • Масло растительное – 15 мл
  • Тушки кальмаров – 3-4 шт.
  • Креветки очищенные с хвостиком – 24 г или 2 шт.
  • Филе сайды – 60 г
  • Сладкий соус чили – 60 мл
  • Соус устричный – 15 мл
  • Лапша удон вареная – 150 г
  • Бульон куриный  – 60 мл
  • Соль крупная морская – щепотка
  • Морковь – 20 г
  • Огурец – 10 г
  • Яйцо, сваренное вкрутую – ½ шт.
  • Ростки бобов – 15 г
  • Зеленый лук – 2 шт.
  • Корень имбиря – 2-5 г
  • Лук жареный – ½ ч. л.
  • Арахис очищенный – 4 г или небольшая горсточка
  • Приправа «Шичими» (семь специй) – щепотка
  • Перец красный чили – 1 колечко
  • Лимон – 1 долька
  • Кинза – 1 веточка
  • Базилик – 1 веточка

 

Как приготовить:

Филе рыбы нарезать полосками шириной 1 см, а затем под углом, брусочками длиной 4-5 см. Кальмаров нарезать на прямоугольники длиной 3 см и шириной 2-2,5 см. Очистить креветки. Очищенную морковь нарезать тонкой соломкой.

Огурец -  по диагонали овалами, длиной 4-5 см и толщиной 0,2 см, а затем соломкой, либо натереть на терке для корейской морковки. Зеленый лук поперек отрезками 7-8 см , после чего пополам вдоль. Арахис обжарить, очистить от шелухи, измельчить на небольшие кусочки. Корень имбиря натереть на мелкой терке. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить морепродукты со всех сторон, примерно минуту. Добавить соусы, посолить и тушить до полной готовности.

В кипящем курином бульоне  за 8-10секунд прогреть отварную лапшу и выложить ее в глубокую тарелку. Следом влить горячий бульон.

Вдоль края тарелки на лапшу выложить готовые морепродукты с соусом. Затем по кругу: морковь, огурец, отварное яйцо, натертый имбирь, ростки бобов, зеленый лук. Посыпать «Шичими» и луком. В центр блюда насыпать нарубленный арахис и украсить колечком чили. В отдельный соусник положить дольку лимона и украсить веточками свежей кинзы и базилика. Подавать на тарелке с подтарельником.

 