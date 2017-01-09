Вам понадобится:

Масло растительное – 15 мл

Тушки кальмаров – 3-4 шт.

Креветки очищенные с хвостиком – 24 г или 2 шт.

Филе сайды – 60 г

Сладкий соус чили – 60 мл

Соус устричный – 15 мл

Лапша удон вареная – 150 г

Бульон куриный – 60 мл

Соль крупная морская – щепотка

Морковь – 20 г

Огурец – 10 г

Яйцо, сваренное вкрутую – ½ шт.

Ростки бобов – 15 г

Зеленый лук – 2 шт.

Корень имбиря – 2-5 г

Лук жареный – ½ ч. л.

Арахис очищенный – 4 г или небольшая горсточка

Приправа «Шичими» (семь специй) – щепотка

Перец красный чили – 1 колечко

Лимон – 1 долька

Кинза – 1 веточка

Базилик – 1 веточка

Как приготовить:

Филе рыбы нарезать полосками шириной 1 см, а затем под углом, брусочками длиной 4-5 см. Кальмаров нарезать на прямоугольники длиной 3 см и шириной 2-2,5 см. Очистить креветки. Очищенную морковь нарезать тонкой соломкой.

Огурец - по диагонали овалами, длиной 4-5 см и толщиной 0,2 см, а затем соломкой, либо натереть на терке для корейской морковки. Зеленый лук поперек отрезками 7-8 см , после чего пополам вдоль. Арахис обжарить, очистить от шелухи, измельчить на небольшие кусочки. Корень имбиря натереть на мелкой терке. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить морепродукты со всех сторон, примерно минуту. Добавить соусы, посолить и тушить до полной готовности.

В кипящем курином бульоне за 8-10секунд прогреть отварную лапшу и выложить ее в глубокую тарелку. Следом влить горячий бульон.

Вдоль края тарелки на лапшу выложить готовые морепродукты с соусом. Затем по кругу: морковь, огурец, отварное яйцо, натертый имбирь, ростки бобов, зеленый лук. Посыпать «Шичими» и луком. В центр блюда насыпать нарубленный арахис и украсить колечком чили. В отдельный соусник положить дольку лимона и украсить веточками свежей кинзы и базилика. Подавать на тарелке с подтарельником.