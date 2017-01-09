Вам понадобится:
- Масло растительное – 15 мл
- Тушки кальмаров – 3-4 шт.
- Креветки очищенные с хвостиком – 24 г или 2 шт.
- Филе сайды – 60 г
- Сладкий соус чили – 60 мл
- Соус устричный – 15 мл
- Лапша удон вареная – 150 г
- Бульон куриный – 60 мл
- Соль крупная морская – щепотка
- Морковь – 20 г
- Огурец – 10 г
- Яйцо, сваренное вкрутую – ½ шт.
- Ростки бобов – 15 г
- Зеленый лук – 2 шт.
- Корень имбиря – 2-5 г
- Лук жареный – ½ ч. л.
- Арахис очищенный – 4 г или небольшая горсточка
- Приправа «Шичими» (семь специй) – щепотка
- Перец красный чили – 1 колечко
- Лимон – 1 долька
- Кинза – 1 веточка
- Базилик – 1 веточка
Как приготовить:
Филе рыбы нарезать полосками шириной 1 см, а затем под углом, брусочками длиной 4-5 см. Кальмаров нарезать на прямоугольники длиной 3 см и шириной 2-2,5 см. Очистить креветки. Очищенную морковь нарезать тонкой соломкой.
Огурец - по диагонали овалами, длиной 4-5 см и толщиной 0,2 см, а затем соломкой, либо натереть на терке для корейской морковки. Зеленый лук поперек отрезками 7-8 см , после чего пополам вдоль. Арахис обжарить, очистить от шелухи, измельчить на небольшие кусочки. Корень имбиря натереть на мелкой терке. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить морепродукты со всех сторон, примерно минуту. Добавить соусы, посолить и тушить до полной готовности.
В кипящем курином бульоне за 8-10секунд прогреть отварную лапшу и выложить ее в глубокую тарелку. Следом влить горячий бульон.
Вдоль края тарелки на лапшу выложить готовые морепродукты с соусом. Затем по кругу: морковь, огурец, отварное яйцо, натертый имбирь, ростки бобов, зеленый лук. Посыпать «Шичими» и луком. В центр блюда насыпать нарубленный арахис и украсить колечком чили. В отдельный соусник положить дольку лимона и украсить веточками свежей кинзы и базилика. Подавать на тарелке с подтарельником.