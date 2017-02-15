Знаете ли вы, что поговорка «Первый блин комом» изначально имела совсем другой смысл, а придумали ее именно в Масленичную неделю. Означает она вовсе не то, что первый блин всегда выглядит как ком, а то, что отдавали его комам — медведям. А остальными уж наслаждались сами. Давайте поедим блинов и мы. И пусть первый блин у нас не будет комом. Тем более что шеф-повара лучших ресторанов Москвы напекли их прямо для нас и поделились рецептами.
Кстати, у каждого дня недели масленицы, а продлится она до 26 февраля, есть свое имя. Первая три дня — Узкая Масленица, далее — Масленица Широкая.
Понедельник — «Встреча»: ржаные блины с икрой
от кафе-пекарни «Хлебная Лавка» и шеф-повара Михаила Симагина
Вам понадобится:
- мука гречневая — 120 г
- яйцо — 2 шт.
- соль — 3 г
- молоко — 55 г
- мед гречишный — 10 г
- масло сливочное — 25 г
- красная икра — 10 г
Приготовление:
Яйца взбить венчиком, добавить теплое молоко со сливочным маслом, посолить и аккуратно затянуть мукой. Выпекать блины с двух сторон на сливочном масле.
Блины выложить на тарелку, сверху выложить красную икру.
Вторник — «Заигрыш»: зеленые блинчики с козьим сыром
от Chefshows by Novikov и шеф-повара Катерины Агроник
Вам понадобится:
Для теста:
- гречневая мука — 160 г
- яйца — 3 шт.
- миндальное молоко — 500 мл
- молодой шпинат (листья) — 75 г
- соль, перец
- оливковое масло
Для начинки:
- цукини (нарезать тонкими полосками) — 260 г
- зеленый горошек — 120 г
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- лимонный сок — 2 ст. ложки
- козий сыр — 200 г
- соль, перец
- ростки зеленого горошка — 25 г
- ломтики лимона (для подачи)
Приготовление:
Погружным блендером вместе взбить муку, яйца, молоко, шпинат, петрушку, соль и перец до однородности. Очень удобно использовать для этого блендер Philips SpeedTouch. У него много дополнительных насадок, в том числе насадка-миксер с двумя венчиками. Кроме самих блинов, с ним можно делать разные для них начинки.
Смазать сковороду оливковым маслом и выпекать блинчике по одной-две минуты с каждой стороны. Должно получиться три блинчика.
Смешать цукини, горошек, ростки горошка, масло, лимонный сок, соль и перец в миске. Выложить на блинчик. Добавить козий сыр.