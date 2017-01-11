Морской коктейль продается в любом супермаркете. Не редко хозяйка повертит - повертит пакет в руках и положит обратно в морозильник: кто его знает, что из него готовить. Passion.ru собрал для вас несколько несложных, а главное вкусных рецептом с морским коктейлем, пользуйтесь на здоровье!

Суп "Морской"

Вам понадобится:

Морской коктейль

2л. воды,

100 г вина белого сухого,

1 ч.л сахарного песка,

1 ч. л соли,

1 луковица,

1 морковь,

1 корень сельдерея или пастернака,

10 горошин перца черного,

100 г лука - порея,

зелень укропа

Приготовление:

Все овощи очистить, вымыть, мелко нашинковать, пропассировать на оливковом масле 1-2 минуты, залить кипятком и варить, добавив соль, сахар и перец 20-30 минут. Затем бульон процедить и добавить сухое вино. Морские продукты обдать кипятком и опустить в кипящий бульон на 15 минут. Подавать в горячем виде, добавив в каждую тарелку зелень укропа.

Похлебка рыбная

Для этого рецепта можно использовать любую морскую рыбу, а также сочетать несколько видов рыбы, например, красную и белую. Подавайте похлебку с чесночными гренками.

Вам понадобится:

филе морской рыбы – 1 кг,

морской коктейль замороженный – 250 г,

томаты в собственном соку – 500 г,

лук репчатый – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

рыбный бульон – 1 л,

лавровый лист – 4 шт.,

перец черный горошком,

соль по вкусу,

зелень для подачи.

Приготовление:

Из рыбного филе удалите все кости и разрежьте на порционные кусочки. Морской коктейль переложите в дуршлаг и промойте под проточной водой. Лук нарежьте кубиками, морковь измельчите на крупной терке, томаты крупно порубите. В горшочки (используйте 4 шт.) разложите рыбу, морской коктейль, лук, морковь и томаты, посолите по вкусу, добавьте лавровый лист и перец горошком. Долейте в горшочки рыбный бульон, отступив немного от края, накройте крышками и поставьте в холодную духовку. Запекайте при 180 градусах 30 минут. Зелень мелко порубите, подавайте рыбную похлебку с зеленью.

Салат с рисом

Вам понадобится:

1 пачка мороженных морепродуктов (лучше 1 кг),

1 зеленое яблоко,

4 яйца,

1/2 стакана риса,

1 пучок свежей кинзы,

майонез, соль.

Приготовление:

Рис отварить, яйца сварить и нарезать, яблоко натереть на крупной терке, кинзу мелко порезать. Морской коктейль обдать кипятком и потушить с любимыми специями. Все смешать, залить майонезом, посолить. Если любите, добавьте консервированную кукурузу.

Ризотто де - маре

Тем, кто любит морепродукты, рекомендуем приготовить с ними ризотто. Сочетание мяса креветок, мидий, кальмаров и осьминожек с мягким рисом получается очень нежным. Не забудьте внимательно перебрать морской коктейль, чтобы исключить попадание в блюдо хитиновых пластинок и кусочков панциря.

Вам понадобится:

масло оливковое — 25 г

тимьян свежий — 2 г

чеснок — 3 г

бульон овощной — 350 мл

вино белое (сухое) — 20 мл

рис арборио — 80 г

морской коктейль — 500 г

сыр пармезан — 20 г

лук-шалот — 10 г

масло сливочное — 15 г

соль — 1 г

перец — 1 г

петрушка — 2 г

Приготовление:

Мелко режем лук и чеснок, хорошенько обжариваем на оливковом масле, туда же отправляем морепродукты, тимьян и петрушку. Постоянно мешаем. Затем добавляем половник овощного бульона и тушим. Солим, перчим. По готовности отставляем сковороду.

Теперь само ризотто. На отдельной сковороде жарим мелко нарезанный лук до прозрачности. Отправляем туда рис и постоянно мешая, обжариваем до тех пор, пока он не впитает масло и тоже не станет прозрачным. Теперь добавляем вино, помешиваем и даем вину выпариться. Затем начинаем добавлять бульон, опять же помешиваем. Бульон продолжаем добавлять по мере его впитывания, но он не должен закрывать рис больше чем на полсантиметра. Готовим так минут 10, затем добавляем морской коктейль. Солим, перчим. Продолжаем готовить, подливая бульон, пока рис не достигнет состояния аль денте. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и пармезан, перемешиваем. Подаем сразу!

Паста с "морским коктейлем"

Вам понадобится (на две порции):

паста пипе ригате (улитки), пенне ригате (перья) или спагетти — 250 г

морской коктейль — 500 г

красная икра — 2 ст. ложки

сливки 20% — 1 стакан

сыр твердых сортов — 200 г

сливочное масло — 1 ст. ложка

прованские травы — 1 ст. ложка

соль — по вкусу

маслины (по желанию) — 10-12 шт.

Приготовление:

Размороженный морской коктейль отварить две-три минуты в соленой воде. Растопить сливочное масло и быстро обжарить морепродукты на большом огне. Влить сливки. Тушить на медленном огне пять-семь минут. За это время сварить пасту. Потереть сыр и добавить к коктейлю, не забыть про прованские травы. Как только сыр расплавится, снять подливу с огня. Разложить пасту по тарелкам, добавить подливу, перед подачей положить сверху красную икру, украсить блюдо маслинами.

Киш с морепродуктами и брокколи

Вам понадобится для теста:

мука — 600 г

сливочное масло (очень холодное) — 400 г

холодная вода — 200 г

Как приготовить:

В большую миску просейте муку, добавьте немного соли. Холодное масло натрите на терке, пересыпая мукой. Разотрите масло с мукой, чтобы смесь стала более или менее однородной. Небольшие кусочки масла вполне допустимы. Затем добавьте воду и замесите тесто. Слишком долго его месить не нужно, важно, чтобы оно просто собралось в аккуратный шар. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Подготовьте разъемную форму с высокими бортиками (дно должно быть съемным, иначе пирог доставать будет очень проблематично). Раскатайте тесто толщиной 5 мм, накрутите его на скалку, перенесите на форму и снова раскатайте. Аккуратно разровняйте тесто руками по форме, чтобы оно везде плотно прилегало. Тесто может свешиваться через край, это нормально, вы срежете его позже. Теперь застелите корж фольгой, а сверху засыпьте сухой фасолью (примерно 2-3 см). Это называется «слепым» выпеканием. Нам нужно, чтобы тесто запеклось, но сохранило форму. Поставьте корж в духовку, разогретую до 175 градусов на 15 минут. Затем достаньте, уберите фольгу с фасолью и верните в духовку еще на 10 минут.

Пока форма выпекается, готовим начинку.

Вам понадобится:

морской коктейль — 500 г

брокколи — 300 г

помидоры черри — 250 г

яйца — 6 шт.

молоко — 500 мл

жирные сливки (33-35%) — 300 мл

Приготовление:

Морепродукты обжарьте на растительном масле. Посолите, добавьте приправы по вкусу. Брокколи разберите на небольшие соцветия. Доведите воду в большой кастрюле до кипения, посолите и готовьте брокколи буквально минуты три. Переложите в миску с холодной водой, затем откиньте на дурлшаг. Тщательно отожмите жидкость. Распределите начинку в готовом корже для киша и залейте взбитой яично - сливочно - молочной массой.

Поставьте в разогретую до 160 градусов духовку. Киш готовится около часа. Время приготовления зависит от размера формы и вашей духовки. Даже у готового пирога серединка может еще немного подрагивать, это нормально. Достаньте киш и дайте ему полностью остыть при комнатной температуре. Теперь ножом для хлеба можно аккуратно срезать свисающее с краев тесто.

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