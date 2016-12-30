Вам понадобится:
- картофель — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- огурец — 1 шт.
- зеленый горошек
- телятина — 40 г
- майонез — 40 г
- перепелиное яйцо — ½ шт
- бородинский хлеб
- петрушка, укроп
- соль, перец
Как приготовить:
Телятину отварите до полного размягчения, нарежьте кубиком. В тарелку выложите по кругу отварные картофель и морковь, а также огурец, нарезанные кубиком, добавьте зеленый горошек. Основной ингредиент — телятину — кладем в центр. Украсьте салат веточками петрушки и укропа и половинкой перепелиного яйца. Отдельно подавайте гренки из бородинского хлеба и майонез в соуснике.