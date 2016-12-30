Вам понадобится:

  • картофель — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • огурец — 1 шт.
  • зеленый горошек
  • телятина — 40 г
  • майонез — 40 г
  • перепелиное яйцо — ½ шт
  • бородинский хлеб
  • петрушка, укроп
  • соль, перец

Как приготовить:

Телятину отварите до полного размягчения, нарежьте кубиком. В тарелку выложите по кругу отварные картофель и морковь, а также огурец, нарезанные кубиком, добавьте зеленый горошек. Основной ингредиент — телятину — кладем в центр. Украсьте салат веточками петрушки и укропа и половинкой перепелиного яйца. Отдельно подавайте гренки из бородинского хлеба и майонез в соуснике.