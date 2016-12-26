До сих пор достоверно неизвестно, кто же все-таки изобрел омлет. Одни говорят, что французы, другие утверждают, что австрийцы. Кстати, есть довольно любопытная легенда о голодном императоре Австро-Венгрии Франце Иосифе. Как-то монарх был на охоте и заехал в маленькую бедную деревушку. Франц Иосиф был голоден, зайдя в первый попавшийся дом, он потребовал еды. Испуганные хозяева взяли все, что было в доме — яйца, молоко, муку — и поджарили на масле. Его Величеству так понравилось блюдо, что он велел включить омлет в дворцовое меню.
Секреты приготовления омлета
- В классическом рецепте в состав омлета входит молоко, но его можно заменить и кефиром, и водой, и даже пивом. Молока нужно столько, сколько поместится в половине яичной скорлупы (в расчете на одно яйцо).
- Если вы на диете, используйте для приготовления только белки яиц.
- Жарить омлет рекомендуется на сливочном масле.
- Во время жарки сковороду нужно накрывать крышкой с отверстием для удаления лишней влаги.
- Чтобы омлет был более пышным, взбивайте белки и желтки отдельно, запекайте блюдо в духовке.
Испания: тортилья
Тортилья — довольно калорийное блюдо по сравнению с привычным нам омлетом.
Секреты приготовления:
- обязательно предварительно потушите (не обжарьте) картофель и лук на оливковом масле;
- обжаривайте, несколько раз переворачивая;
- подавать тортилью лучше в горячем виде, холодная она не такая воздушная.
Рецепт вкусной тортильи вы найдете здесь.
Италия: фриттата
Итальянцы обожают фриттату. Это блюдо часто подают и в ресторанах, потому что ну невероятно вкусно! Важный нюанс: фриттату доводят до готовности в духовке, а в процессе не переворачивают.
В Италии фриттата настолько популярна, что для нее даже создали специальную сдвоенную сковороду с двумя ручками. Кстати, итальянские хозяйки взбивают белки отдельно от желтков — так омлет получается более воздушным и нежным.
Попробуйте приготовить — вот рецепт.
Австрия: сладкий омлет с вишней
В Австрии часто на завтрак подают этот сладкий омлет. Он скорее похож на десерт, чем на закуску, но тем не менее «венский омлет», как его еще называют, очень вкусное и полезное блюдо. Отличное начало дня!
Еще одно название блюда — кайзершмаррн. По легенде, именно его просто обожал император Франц Иосиф, отсюда и название — кайзеровский, то есть императорский омлет. По текстуре и вкусу омлет весьма напоминает легкий и воздушный блинчик. Попробуем приготовить?
За рецептом — сюда.
США: денверский омлет
Омлет с начинкой особо популярен в Колорадо. Бекон, ветчина, овощи и сыр — прекрасное сочетание. Попробуйте и вы приготовить это блюдо!
Традиционно в омлет добавляют зеленый перец, но не возбраняется и «микс» — возьмите оранжевый и красный, так ваше блюдо станет ярким и пробуждающим аппетит. Примечательно, что и на своей родине рецепт отличается вариативностью — повара заменяют ветчину и мясом ягненка, и мясом буйвола и даже мясом гремучих змей! Но мы не станем заходить в экспериментах столь далеко — предлагаем вам отведать классический вариант омлета.
Вот рецепт!
Япония: омурайсу
В переводе с японского «омурайсу» означает «рис, завернутый в омлет». Как можно догадаться, блюдо представляет собой белый рис с дополнительными ингредиентами, завернутый в блинчик из яиц. Традиционно омурайсу украшают кетчупом, с помощью которого рисуют на омлете забавные картинки или надписи.
Вместо риса можно взять лапшу якисоба, тогда блюдо будет называться, соответственно, омусоба.
Хотите попробовать? Вам сюда.
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