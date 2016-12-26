Омлет — уникальное кулинарное изобретение. Быстро, бюджетно, универсально — подойдет и на завтрак, и на ужин. А еще с этим блюдом можно экспериментировать — добавлять овощи, грибы, жарить на сковороде или запекать в духовке. Passion.ru рассказывает об омлетах-иностранцах. Сегодня вы узнаете о тортилье, фриттате, омусобу и других интересных вариациях этого блюда.

До сих пор достоверно неизвестно, кто же все-таки изобрел омлет. Одни говорят, что французы, другие утверждают, что австрийцы. Кстати, есть довольно любопытная легенда о голодном императоре Австро-Венгрии Франце Иосифе. Как-то монарх был на охоте и заехал в маленькую бедную деревушку. Франц Иосиф был голоден, зайдя в первый попавшийся дом, он потребовал еды. Испуганные хозяева взяли все, что было в доме — яйца, молоко, муку — и поджарили на масле. Его Величеству так понравилось блюдо, что он велел включить омлет в дворцовое меню.

Секреты приготовления омлета

В классическом рецепте в состав омлета входит молоко, но его можно заменить и кефиром, и водой, и даже пивом. Молока нужно столько, сколько поместится в половине яичной скорлупы (в расчете на одно яйцо). Если вы на диете, используйте для приготовления только белки яиц. Жарить омлет рекомендуется на сливочном масле. Во время жарки сковороду нужно накрывать крышкой с отверстием для удаления лишней влаги. Чтобы омлет был более пышным, взбивайте белки и желтки отдельно, запекайте блюдо в духовке.

Испания: тортилья

Тортилья — довольно калорийное блюдо по сравнению с привычным нам омлетом.

Секреты приготовления:

обязательно предварительно потушите (не обжарьте) картофель и лук на оливковом масле;

обжаривайте, несколько раз переворачивая;

подавать тортилью лучше в горячем виде, холодная она не такая воздушная.

Рецепт вкусной тортильи вы найдете здесь.

Италия: фриттата

Итальянцы обожают фриттату. Это блюдо часто подают и в ресторанах, потому что ну невероятно вкусно! Важный нюанс: фриттату доводят до готовности в духовке, а в процессе не переворачивают.

В Италии фриттата настолько популярна, что для нее даже создали специальную сдвоенную сковороду с двумя ручками. Кстати, итальянские хозяйки взбивают белки отдельно от желтков — так омлет получается более воздушным и нежным.

Попробуйте приготовить — вот рецепт.

Австрия: сладкий омлет с вишней

В Австрии часто на завтрак подают этот сладкий омлет. Он скорее похож на десерт, чем на закуску, но тем не менее «венский омлет», как его еще называют, очень вкусное и полезное блюдо. Отличное начало дня!

Еще одно название блюда — кайзершмаррн. По легенде, именно его просто обожал император Франц Иосиф, отсюда и название — кайзеровский, то есть императорский омлет. По текстуре и вкусу омлет весьма напоминает легкий и воздушный блинчик. Попробуем приготовить?

За рецептом — сюда.

США: денверский омлет

Омлет с начинкой особо популярен в Колорадо. Бекон, ветчина, овощи и сыр — прекрасное сочетание. Попробуйте и вы приготовить это блюдо!

Традиционно в омлет добавляют зеленый перец, но не возбраняется и «микс» — возьмите оранжевый и красный, так ваше блюдо станет ярким и пробуждающим аппетит. Примечательно, что и на своей родине рецепт отличается вариативностью — повара заменяют ветчину и мясом ягненка, и мясом буйвола и даже мясом гремучих змей! Но мы не станем заходить в экспериментах столь далеко — предлагаем вам отведать классический вариант омлета.

Вот рецепт!

Япония: омурайсу

В переводе с японского «омурайсу» означает «рис, завернутый в омлет». Как можно догадаться, блюдо представляет собой белый рис с дополнительными ингредиентами, завернутый в блинчик из яиц. Традиционно омурайсу украшают кетчупом, с помощью которого рисуют на омлете забавные картинки или надписи.

Вместо риса можно взять лапшу якисоба, тогда блюдо будет называться, соответственно, омусоба.

Хотите попробовать? Вам сюда.

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