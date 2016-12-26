Вам потребуется (на 1 порцию)
- Яйцо – 1-2 шт.
- Молоко – 2-3 ст. ложки
- Отваренный белый рис – 4 ст. ложки
- Куриное филе – 50-70 г
- Кетчуп – 2 ст. ложки
- Зеленый горошек – 2 ст. ложки
- Зелень
- Растительное масло
- Соль, перец
Приготовление:
Взбейте яйца с молоком и солью. Обжарьте на небольшом количестве растительного масла до образования подрумянившегося блинчика. В отдельной сковороде приготовьте начинку: смешайте отваренный рис, нарезанное кубиками куриное филе, горошек, кетчуп, зелень и все обжарьте. На половину яичного блинчика выложите начинку, с помощью лопатки закройте второй половиной, чтобы получился своеобразный конвертик. Накройте крышкой и оставьте на минимальном огне на две минуты. Подавайте, украсив кетчупом и посыпав зеленью.