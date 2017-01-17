Вам потребуется:
- 1 л овощного бульона или воды
- 1 средняя картофелина
- 500 г моркови
- 1 средняя луковица
- 2 больших зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу
- корень имбиря (5 см)
- 1 свежий зеленый перец чили
- 1 лимон
- 2 ст ложки оливкового масла
- 1 ч.л. острых специй
- 1 ч.ложка подогретого кунжутного масла.
Приготовление:
Бульон или воду доведите до кипения. Очистите картофель, лук и морковь и мелко порежьте. Зубчики чеснока порежьте на четвертинки. Когда бульон закипит, добавьте туда овощи, чеснок и соль. Снова доведите до кипения, потом уменьшите огонь и варите 15-20 минут. Нарежьте чили, измельчите имбирь и выжмите сок из лимона. Разогрейте оливковое масло на сковороде и жарьте чили и имбирь 1 минуту, чтобы они не подгорели. Добавьте специи и сок лимона, перемешайте и готовьте еще 1 минуту. Добавьте кунжутное масло и жарьте, непрерывно помешивая, до загустения. Снимите сковороду с огня и оставьте в сторонке. Когда овощи станут мягкими, добавьте имбирный соус и перемешайте до образования однородного пюре. Добавьте черный перец, и подавайте к столу с гренками и веточкой зелени.