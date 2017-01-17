Вам потребуется:

1 л овощного бульона или воды

1 средняя картофелина

500 г моркови

1 средняя луковица

2 больших зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу

корень имбиря (5 см)

1 свежий зеленый перец чили

1 лимон

2 ст ложки оливкового масла

1 ч.л. острых специй

1 ч.ложка подогретого кунжутного масла.

Приготовление:

Бульон или воду доведите до кипения. Очистите картофель, лук и морковь и мелко порежьте. Зубчики чеснока порежьте на четвертинки. Когда бульон закипит, добавьте туда овощи, чеснок и соль. Снова доведите до кипения, потом уменьшите огонь и варите 15-20 минут. Нарежьте чили, измельчите имбирь и выжмите сок из лимона. Разогрейте оливковое масло на сковороде и жарьте чили и имбирь 1 минуту, чтобы они не подгорели. Добавьте специи и сок лимона, перемешайте и готовьте еще 1 минуту. Добавьте кунжутное масло и жарьте, непрерывно помешивая, до загустения. Снимите сковороду с огня и оставьте в сторонке. Когда овощи станут мягкими, добавьте имбирный соус и перемешайте до образования однородного пюре. Добавьте черный перец, и подавайте к столу с гренками и веточкой зелени.