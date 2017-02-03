Готовые завтраки экономят много времени и изготовлены из отборных злаков, имеют низкое содержание жиров и являются источником пищевых волокон, необходимых для правильного рациона. Готовый завтрак может быть также отличным перекусом между основными приемами пищи в течение дня.
Хрустящие звездочки или колечки — решать вам, но попробовав, вы можете выиграть и призы. Для этого нужно принять участие в фотоконкурсе. Победители получат большую коробку готовых завтраков и сувениров, посвященных фильмам, и обретут больше силы благодаря полезной и вкусной еде.
Подробности участия в конкурсе здесь.