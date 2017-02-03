Питательный и вкусный завтрак очень важен, он обеспечивает нас запасом энергии и заряжает хорошим настроением. Новая линейка готовых завтраков от Kellogg’s включает в себя два продукта: колечки «Холодное сердце» со вкусом нежной ванили и хрустящие шоколадные звездочки и шарики «Звездные Войны», которые помогут и вам и вашим детям начать день с улыбки.

Готовые завтраки экономят много времени и изготовлены из отборных злаков, имеют низкое содержание жиров и являются источником пищевых волокон, необходимых для правильного рациона. Готовый завтрак может быть также отличным перекусом между основными приемами пищи в течение дня.

Хрустящие звездочки или колечки — решать вам, но попробовав, вы можете выиграть и призы. Для этого нужно принять участие в фотоконкурсе. Победители получат большую коробку готовых завтраков и сувениров, посвященных фильмам, и обретут больше силы благодаря полезной и вкусной еде.

Подробности участия в конкурсе здесь.