Для всех любителей израильской кухни, и, разумеется, для евреев, соблюдающих кашрут, и приверженцев здорового питания в Москве существует особый гастрономический оазис — первый кошерный супермаркет «Кошер гурме».

Что же все-таки это такое — кошерная пища?

Система кошерного питания — это древнейшие, бережно сохраняемые сокровища мудрости еврейского народа. Одна из главных целей кашрута: продуманное, рациональное, здоровое питание. В пищу допускается только экологически чистый и полезный продукт, который полностью гармонирует с организмом человека и отвечает всем законам кашрута. Кашрут — система ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям Галахи, еврейского Закона.

Важно отметить, что кошерной может быть абсолютно любая кухня мира.

Соответствовать кошерной пище может только блюдо, каждый ингредиент которого, включая приправы и другие незначительные компоненты, должен соответствовать требованиям кошерности. В каждом заведении, в котором готовят кошерную пищу, должно быть несколько кухонь — мясная и молочная. Все блюда проверяются машгиахом. «Машгиах» происходит от ивритского «ашгаха» — «надзор, наблюдение».

Более чем жесткие требования к приготовлению кошерной пищи позволяют на сегодняшний день считать эти блюда продукцией экстра-класса.

Таким образом, если вы ищете идеальный способ здорового питания, питайтесь кошерно в «Кошер Гурмэ»!

Над дизайном магазина потрудилась команда лучших профессионалов, тут все проработано до мельчайших деталей, с особым вниманием к каждому покупателю построена система сервиса, имеется собственная парковка.

На витринах представлены только кошерные продукты, лучшие и качественные. 70% всех товаров является импортом, а также «Кошер Гурмэ» — эксклюзивный представитель крупнейшей израильской марки Elite — производителя кофе и сладостей.