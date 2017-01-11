Любая женщина, даже если она не любит готовить, проводит на кухне немало времени. Что поделаешь, если не готовить, так уж кормить своих домочадцев точно приходится. Passion.ru дарит своим читательницам подборку полезных штучек, благодаря которым и готовка, и застолье будут только в радость.

Складной дуршлаг

Дуршлаг-трансформер объемом 1,5 л. Сделан из двух различных материалов. Первый обеспечивает статичное, прочное основание и жесткий ободок, а мягкий полимер позволяет складывать контейнер. На основании дуршлага есть небольшие ножки, а за широкие эргономичные ручки его легко переносить. В сложенном виде он займет всего 3 см в высоту.

Силиконовый коврик

Полезная штука для тех, кто любит печь. Покупаете один раз и используете его вместо пекарский бумаги или фольги. Он отлично вписывается в рамки стандартных противней. А еще у коврика есть деления, например круговые. Это очень удобно при раскатывании теста. Коврик можно использовать и при запекании овощей, мяса — с ним противень останется чистым.

Мини-миксер для капучино

Милая вещица, нужная в хозяйстве. Для тех, кто обожает капучино, но пока не дозрел до кофеварки или кофемашины с капучинатором, ручной вспениватель молока — находка. Срочно покупайте и используйте!

Доска и нож для сыра

Чудо-набор: деревянная доска с норкой, куда удобно прячется мышка-ножик. Этот стильный кухонный аксессуар вызовет улыбку и удивление ваших гостей. Теперь вам нужно только купить побольше своего любимого сыра, потому что на этой доске его хочется резать и резать, а потом есть и есть. Кстати, в качестве подарка такая вещь будет действительно необычна и мила.

Сахарница «Фантазии»

Не сахарница, а сказка! В буквальном смысле — с помощью оригинального дизайна она выглядит как снежный шар. В крышку встроен домик. Насыпьте в нее сахар, закройте крышкой и переверните — вот он, ваш собственный сказочный замок, как будто засыпанный снегом. Чтобы достать сахар, не потребуется много усилий — шар отлично стоит вверх тормашками и не падает. При желании можно создать другой «ландшафт» — из коричневого сахара, кофе или чая!

Пиллер для овощей

Чистить, точить, крутить — всего сразу с овощами еще никто не проделывал! Пиллер для моркови, цуккини, огурцов и схожих по размеру продуктов позволит нарезать креативный салат или необычно украсить любое блюдо.

Дарим простой рецепт: нарежьте огурец на такой «точилке», добавьте соевый соус и кунжут, дайте настояться. Очень вкусно.

Металлическое мыло

Внешне может показаться, что металлическое мыло полностью состоит из нержавейки, но это не совсем так. Внутри пустота, но соединительных швов нет, они тщательно отполированы. При использовании металлического мыла руки не царапаются. На ощупь оно очень гладкое и действительно удаляет самые стойкие запахи — от мяса, лука, чеснока, рыбы.

Весь фокус удаления стойких запахов заключается в том, что это мыло имеет специальный сплав нержавеющей стали, а металл реагирует на кислоты, которые и вызывают столь стойкий запах.

Клипсы магнитные

Эти «умные» клипсы можно использовать для самых разнообразных домашних задач.

Первое: они плотно зажимаются, а значит, идеальны, чтобы держать закрытыми пакеты с крупами и макаронами, с кофе и чаем. Это убережет продукты от заветривания, пыли, насекомых и возможности нечаянно просыпать содержимое.

Второе: в клипсы встроен магнит, а значит, их можно крепить к холодильнику, чтобы оставлять на видном месте список покупок или сообщения домашним («Купи хлеба!» или «Люблю, целую»).

Ну и, в-третьих, можно писать прямо на поверхности самих клипс! Напоминалки, срок годности или название продукта — все надписи легко наносятся и так же легко стираются.

Дозатор-термометр

Как сделать так, чтобы всегда получалось вкусное и сочное мясо? Мультиинструмент для запекания поможет добиться идеального результата. С помощью дозатора вы можете распределить маринад по поверхности и внутри мяса (если вы запекаете курицу или индейку), он работает по принципе пипетки. Встроенный термометр поможет контролировать температуру запекания, чтобы добиться идеальной корочки (хранится в силиконовой части дозатора). Также внутрь помещается для компактного хранения специальная щетка, которая помогает чистить дозатор. Инструмент термостойкий, изготовлен без использования вредного бисфенола-А (BPA free).

Подставка с блокировкой для ножей

Когда речь идет об острых кухонных ножах, главное — это безопасность. Особенно если в доме есть маленькие дети! В ящике стола ножи доступны, могут поранить вас, могут затупиться при трении. Решает эти проблемы специальная подставка с системой автоблокировки.

Инновационная технология зажимов не позволит достать нож, если вы не нажмете на секретную кнопку. Система адаптирована под любую руку. Блок имеет нескользящее основание.

Подходит для ножей разных форматов.

Доска разделочная с зубчиками

Кухня — это то место, где должно быть максимум удобства. Дизайнеры соединили вместе обычную доску и доску для разделки мяса. С одной стороны поверхность гладкая, с другой — специальные зубчики, которые плотно зафиксируют и не дадут куску ветчины или окороку выскользнуть из-под ножа. Особая прелесть: доска сделана с небольшим наклоном и обнесена специальным бортиком. Таким образом, стекающий с мяса сок, крошки от хлеба или сок от томатов аккуратно собираются и не пачкают поверхность стола. Идеально подходит для нарезки, шинковки и сервировки любых продуктов. Изготовлена с нескользящим основанием. Можно мыть в посудомоечной машине.