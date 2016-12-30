Нам потребуется:
На 6 порций
- Помидоры средние – 4 штуки,
- Оливки без косточек – 1 банка,
- Мелкие шарики сыра моцарелла – 100 г,
- Соус песто – по вкусу,
- Листики базилика для украшения.
Помидоры нарезать кружочками толщиной около 1 см, выложить на плоское блюдо, произвольно разбросать по ним шарики моцареллы, распределить по сыру и помидорам песто. Дополнить блюдо оливками и листочками базилика.
Как вариант – можно обойтись без соуса, посыпав помидоры мелко растертым сухим базиликом или взяв больше свежего. Тогда блюду надо дать чуть-чуть настояться, полив его предварительно оливковым маслом и посолив по вкусу.