Нам потребуется:

На 6 порций

Помидоры средние – 4 штуки,

Оливки без косточек – 1 банка,

Мелкие шарики сыра моцарелла – 100 г,

Соус песто – по вкусу,

Листики базилика для украшения.

Помидоры нарезать кружочками толщиной около 1 см, выложить на плоское блюдо, произвольно разбросать по ним шарики моцареллы, распределить по сыру и помидорам песто. Дополнить блюдо оливками и листочками базилика.

Как вариант – можно обойтись без соуса, посыпав помидоры мелко растертым сухим базиликом или взяв больше свежего. Тогда блюду надо дать чуть-чуть настояться, полив его предварительно оливковым маслом и посолив по вкусу.