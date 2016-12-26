5 интересных фактов 

  1. В состав брусники входят необходимые элементы –  медь, хром, марганец, бета-каротин. Богата ягода и витамином С, который делает наши сосуды эластичными.
  2. Брусника содержит бензойную кислоту. Она известна как антисептик, помогающий организму справляться с инфекциями. Эта кислота также  останавливает процессы брожения и гниения.
  3. Эта замечательная ягода даже может выводить токсины и даже соли тяжелых металлов! Вот почему она полезна при интоксикациях.
  4. Используется брусника и для поддержания красоты. Из нее, например, можно сделать маску: растолочь ягоды, добавить немного меда и наложить эту смесь на лицо. Такой уход тонизирует кожу лица, разглаживает морщинки.
  5. Напитки из брусники – отличный выбор для питья во время ОРВИ, ОРЗ, гриппа и других вирусных заболеваний. Морс или чай из брусники прекрасно утолит жажду, придаст сил,  поможет остановить воспалительные процессы в организме. 

 

Брусничный морс

Нам потребуется:

  • Брусника – 200 г,
  • Вода – 2 л,
  • Мед – 2-3 ст. ложки,
  • Палочка корицы – 1 шт.,
  • Кардамон – 0,5 ч. ложки.

Брусничный морс

Бруснику (можно замороженную) промойте, переложите в блендер и пюрируйте.

Брусничный морс

Брусничное пюре протрите через сито, получивший сок уберите в холодильник.

Брусничный морс

Выжимки переложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте палочку корицы и кардамон, варите на среднем огне 5 минут.

Брусничный морс

Снимите кастрюлю с огня и остудите морс до теплого состояния. Процедите морс через марлю или мелкое сито. В процеженный морс добавьте сохраненный брусничный сок и мед, перемешайте до полного растворения меда.

Брусничный морс

Подавайте теплым.

 

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