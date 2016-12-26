5 интересных фактов
- В состав брусники входят необходимые элементы – медь, хром, марганец, бета-каротин. Богата ягода и витамином С, который делает наши сосуды эластичными.
- Брусника содержит бензойную кислоту. Она известна как антисептик, помогающий организму справляться с инфекциями. Эта кислота также останавливает процессы брожения и гниения.
- Эта замечательная ягода даже может выводить токсины и даже соли тяжелых металлов! Вот почему она полезна при интоксикациях.
- Используется брусника и для поддержания красоты. Из нее, например, можно сделать маску: растолочь ягоды, добавить немного меда и наложить эту смесь на лицо. Такой уход тонизирует кожу лица, разглаживает морщинки.
- Напитки из брусники – отличный выбор для питья во время ОРВИ, ОРЗ, гриппа и других вирусных заболеваний. Морс или чай из брусники прекрасно утолит жажду, придаст сил, поможет остановить воспалительные процессы в организме.
Брусничный морс
Нам потребуется:
- Брусника – 200 г,
- Вода – 2 л,
- Мед – 2-3 ст. ложки,
- Палочка корицы – 1 шт.,
- Кардамон – 0,5 ч. ложки.
Бруснику (можно замороженную) промойте, переложите в блендер и пюрируйте.
Брусничное пюре протрите через сито, получивший сок уберите в холодильник.
Выжимки переложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте палочку корицы и кардамон, варите на среднем огне 5 минут.
Снимите кастрюлю с огня и остудите морс до теплого состояния. Процедите морс через марлю или мелкое сито. В процеженный морс добавьте сохраненный брусничный сок и мед, перемешайте до полного растворения меда.
Подавайте теплым.
Рецепты других напитков:
Клюквенный напиток
Смузи «Розовый шейк»
Смузи «Прилив энергии»