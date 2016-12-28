5 интересных фактов
- Чеснок очень полезен для сердечно-сосудистой системы, снижает давление, уменьшает уровень вредного холестерина. Кроме того, благодаря фитонцидам чеснок помогает бороться с инфекциями.
- Считается, что при приготовлении блюд чеснок лучше раздавить, нажав на него ножом. В этом случае он отдаст весь свой аромат и вкус полностью, в отличие от измельченного прессом или ножом.
- В чесноке содержится аллицин — самый мощный антиоксидант в мире, который нейтрализует находящиеся в крови свободные радикалы, выводит из организма токсины.
- Чеснок может нанести вред людям, страдающим заболеваниями желудка, печени и почек, например, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите.
- В блюдах из рыбы чеснок следует применять с осторожностью, так как он может исказить вкус. Его можно добавлять лишь для отбивания специфического запаха рыбы, например, щуки.
Чесночный суп на курином бульоне
Нам потребуется:
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- лук репчатый — 2 шт.
- чеснок — 12 зубчиков
- сухое белое вино — 200 мл
- куриный бульон — 250 мл
- лавровый лист — 1 шт.
- багет или белый хлеб — 400 г
- сливки (33% жирности) — 150 мл
- сыр твердый (предпочтительно грюйер) — 100 г
- соль
Хлеб измельчить на кусочки.
Лук тонко порубить. Зубчики чеснока мелко нарезать, а затем измельчить при помощи чесночного пресса.
Оливковое масло разогреть в кастрюле при средней температуре. Добавить лук и чеснок. Готовить приблизительно 10-12 минут. Затем добавить вино, накрыть крышкой, слегка убавить огонь и готовить 10 минут, иногда помешивая.
Добавить куриный бульон и лавровый лист. Довести до кипения и варить на медленном огне 30 минут. Затем снять с огня, добавить хлеб, оставить на 10 минут, чтобы хлеб размяк и впитал в себя бульон.
Удалить лавровый лист. Партиями взбить суп в блендере до абсолютно однородной консистенции. Перелить в кастрюлю, добавить сливки, а также соль и перец по вкусу.
Перед подачей на стол добавить тертый сыр. Подавать с французским багетом.
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