Это растение, используемое как пряность, применяется во всех кухнях мира, его добавляют в мясные и овощные блюда, в первое и салаты, при засолке и квашении.

5 интересных фактов

Чеснок очень полезен для сердечно-сосудистой системы, снижает давление, уменьшает уровень вредного холестерина. Кроме того, благодаря фитонцидам чеснок помогает бороться с инфекциями. Считается, что при приготовлении блюд чеснок лучше раздавить, нажав на него ножом. В этом случае он отдаст весь свой аромат и вкус полностью, в отличие от измельченного прессом или ножом. В чесноке содержится аллицин — самый мощный антиоксидант в мире, который нейтрализует находящиеся в крови свободные радикалы, выводит из организма токсины. Чеснок может нанести вред людям, страдающим заболеваниями желудка, печени и почек, например, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите. В блюдах из рыбы чеснок следует применять с осторожностью, так как он может исказить вкус. Его можно добавлять лишь для отбивания специфического запаха рыбы, например, щуки.

Чесночный суп на курином бульоне

Нам потребуется:

оливковое масло — 2 ст. ложки

лук репчатый — 2 шт.

чеснок — 12 зубчиков

сухое белое вино — 200 мл

куриный бульон — 250 мл

лавровый лист — 1 шт.

багет или белый хлеб — 400 г

сливки (33% жирности) — 150 мл

сыр твердый (предпочтительно грюйер) — 100 г

соль

Хлеб измельчить на кусочки.

Лук тонко порубить. Зубчики чеснока мелко нарезать, а затем измельчить при помощи чесночного пресса.

Оливковое масло разогреть в кастрюле при средней температуре. Добавить лук и чеснок. Готовить приблизительно 10-12 минут. Затем добавить вино, накрыть крышкой, слегка убавить огонь и готовить 10 минут, иногда помешивая.

Добавить куриный бульон и лавровый лист. Довести до кипения и варить на медленном огне 30 минут. Затем снять с огня, добавить хлеб, оставить на 10 минут, чтобы хлеб размяк и впитал в себя бульон.

Удалить лавровый лист. Партиями взбить суп в блендере до абсолютно однородной консистенции. Перелить в кастрюлю, добавить сливки, а также соль и перец по вкусу.

Перед подачей на стол добавить тертый сыр. Подавать с французским багетом.

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