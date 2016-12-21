5 интересных фактов
- Содержание белка в киноа больше, чем в рисе, кукурузе, пшенице и других культурах. В состав этой крупы входят витамины А, Е, С, группы В (В1, В2, В5, В3, В6, В9), калий, кальций, фосфор, железо, цинк, магний, марганец, натрий и многие другие.
- У киноа есть два очень важных преимущества для веганов и тех, кто не употребляет клейковину — высокое содержание белка и абсолютное отсутствие глютена.
- Эта крупа усваивается нашим организмом практически полностью, а этим свойством может похвастаться далеко не каждый продукт.
- Киноа обладает мощнейшим общеукрепляющим эффектом, поэтому он необходим людям, недавно пережившим тяжелые болезни или операции, а также тем, чувствует упадок сил и хроническую усталость.
- В продукте достаточно высокое содержание лизина — аминокислоты, способствующей лучшему усвоению кальция, необходимого для формирования крепкого скелета, костей, зубов и волос.
Калифорнийский салат с креветками и крабами
Вам понадобится:
- киноа — 4 ст. ложки
- манго — 1 шт.
- авокадо — 1 шт.
- огурец — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- креветки — 12-15 шт.
- крабовое мясо — 100-150 г
- лимонный сок — 3 ст. ложки
- растительное масло — 2 ст. ложки
- кресс-салат, свежая мята, соль, перец
Как приготовить:
Залейте киноа водой в соотношении один к двум, отварите до готовности и остудите. Манго, авокадо, огурец и яблоко очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Масло смешайте с лимонным соком. В глубокую посуду выложите киноа, фруктово-овощные кубики и залейте заправкой. Креветки отварите, очистите от панциря, крабовое мясо разберите на волокна, добавьте морепродукты в тарелку. Украсьте салат мятой и кресс-салатом. Подавайте на стол.