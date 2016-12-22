5 интересных фактов 

  1. Киви содержит витамины A, B, C, D, E, бета-каротин, фолиевую кислоту, антиоксиданты, флавоноиды, органические кислоты. Кроме того, большая часть витаминов сохраняется в ягоде даже при консервировании!
  2. Киви полезно есть тем, у кого есть проблемы с пищеварением или тяжесть в желудке.  
  3. У этого «китайского крыжовника» безумно полезная кожура! Из-за большого количества антиоксидантов, содержащихся в ней, киви обладает противораковым, противовоспалительным и антиаллергенным свойством. Вот почему рекомендуется есть ягоду прямо с кожурой, сбрив перед этим волоски.
  4. Из киви часто делают косметические маски – он превосходно очищает кожу и насыщает ее витаминами. Простейший рецепт: смешать измельченную мякоть киви с 2-мя столовыми ложками нежирного творога, нанести на лицо на 15-20 минут и смыть.
  5. Не стоит злоупотреблять киви людям, страдающим гастритом или язвой желудка. Это связано с повышенным содержанием кислот в продукте. В этом  случае следует обратить внимание на желтый киви – он более сладкий и содержит меньше кислот.

Салат "Киви с черносливом"

Вам понадобится:

  • 500 грамм чернослива
  • 200 грамм взбитых сливок или сметаны
  • 2 киви
  • 1 яблоко
  • 1 чайная ложка сахара

Приготовление:

Чернослив размочить в кипятке и порезать ломтиками. Яблоко и киви почистить и порезать соломкой. Добавить сметану или сливки, сахар и хорошо перемешать. Салат не может долго храниться, так что лучше съесть сразу.