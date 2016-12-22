5 интересных фактов
- Киви содержит витамины A, B, C, D, E, бета-каротин, фолиевую кислоту, антиоксиданты, флавоноиды, органические кислоты. Кроме того, большая часть витаминов сохраняется в ягоде даже при консервировании!
- Киви полезно есть тем, у кого есть проблемы с пищеварением или тяжесть в желудке.
- У этого «китайского крыжовника» безумно полезная кожура! Из-за большого количества антиоксидантов, содержащихся в ней, киви обладает противораковым, противовоспалительным и антиаллергенным свойством. Вот почему рекомендуется есть ягоду прямо с кожурой, сбрив перед этим волоски.
- Из киви часто делают косметические маски – он превосходно очищает кожу и насыщает ее витаминами. Простейший рецепт: смешать измельченную мякоть киви с 2-мя столовыми ложками нежирного творога, нанести на лицо на 15-20 минут и смыть.
- Не стоит злоупотреблять киви людям, страдающим гастритом или язвой желудка. Это связано с повышенным содержанием кислот в продукте. В этом случае следует обратить внимание на желтый киви – он более сладкий и содержит меньше кислот.
Салат "Киви с черносливом"
Вам понадобится:
- 500 грамм чернослива
- 200 грамм взбитых сливок или сметаны
- 2 киви
- 1 яблоко
- 1 чайная ложка сахара
Приготовление:
Чернослив размочить в кипятке и порезать ломтиками. Яблоко и киви почистить и порезать соломкой. Добавить сметану или сливки, сахар и хорошо перемешать. Салат не может долго храниться, так что лучше съесть сразу.