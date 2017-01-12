7 интересных фактов
- Баламут богат фосфором, рыбьим жиром, калием, марганцем, цинком, серой, натрием, селеном, витамином В12, витаминами А и D, что делает эту рыбу необходимым продуктом в рационе здорового питания.
- Мясо скумбрии богато легкоусвояемым белком. Всего 100 граммов этой рыбы удовлетворяют половину суточной потребности организма в белке! При этом, макрель усвояется в 3 раза быстрее, чем говядина или свинина, а значит, нагрузка на желудочно-кишечный тракт снижается.
- Чтобы вкус скумбрии был более изысканным, перед приготовлением ее можно мариновать с цедрой цитрусовых и соевым соусом.
- Несмотря на то, что макрель достаточно жирный продукт, ее польза от этого нисколько не снижается. Да и калорий в ста граммах мяса макрели не очень много – около двухсот.
- Скумбрию рекомендуется употреблять не более двух раз в неделю, максимум по два кусочка. Людям пожилого возраста следует съедать не больше одного кусочка, и делать это можно не чаще двух раз в неделю. В противном случае вред от скумбрии может быть нанесен даже здоровым людям, точнее их поджелудочной железе.
- Из-за высокой жирности этой рыбки, ее лучше запекать или готовить на пару. Но все же самым популярным, но в то же время и не полезным способом приготовления этой рыбы является копчение. Копченая скумбрия вредна тем, что в ней накапливается ртуть, которая может быть опасна для гипертоников, беременных женщин и кормящих матерей.
- Мясо скумбрии укрепляет иммунную систему. Содержащиеся в ней омега кислоты действуют, как противовоспалительные средства: помогают в лечении артрита, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышают способность организма противостоять инфекциям.
Скумбрия, запеченная в фольге
|Нам потребуется:
Скумбрия - 1 шт. (500 г),
|Что делать:
|Скумбрию очищаем от внутренностей, удаляем жабры и хорошо промываем. Подготовленную тушку скумбрии солим, перчим и посыпаем приправой для рыбы.
|Лук очищаем и режем кольцами. Тушку рыбы снаружи и изнутри поливаем лимонным соком. В брюшко закладываем кольца лука, зелень петрушки.
|На тушке делаем несколько неглубоких надрезов. Заворачиваем приготовленную рыбку в фольгу вместе с веточкой розмарина. Готовим в духовке в течение 40-50 минут.
|Подавать скумбрию, украсив её дольками лимона, веточками укропа и половиной помидора.
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