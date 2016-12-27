5 интересных фактов
- Стручковая фасоль содержит много каротина, аскорбиновой, никотиновой и фолиевой кислоты. Она также богата железом, магнием, кальцием и фосфором, которые необходимы для поддержания нормального обмена веществ.
- Стручковая фасоль – продукт диетического питания, так как содержание клетчатки в ней гораздо меньше, чем в других бобовых культурах. Поэтому она легко усваивается.
- По мнению ученых, стручковая фасоль способна помочь в восстановлении гормонального фона, лечении анемии, укреплении сердца и сосудов, Кроме того, ее употребление положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
- Важно знать: перед употреблением в пищу стручковую фасоль обязательно нужно подвергнуть термической обработке, поскольку в ней содержится токсичное вещество феазин, которое быстро разрушается при жарении, тушении или варке.
- Если замороженная фасоль слишком темная, это значит, что ее замораживали повторно. В таком продукте витаминов и минералов искать не придется, так как повторная заморозка делает фасоль абсолютно бесполезной.
Запеченная семга со стручковой фасолью
Нам потребуется (на 2 порции):
- Сёмга (филе без кожи) - 300-350 г,
- Фасоль (стручковая) - 300 г,
- Корень имбиря - 2-4 см,
- Соевый соус - 3 ст. ложки,
- Масло из кунжутных семечек (оливковое, растительное) - 3 ст. ложки,
- Кунжутные семечки - 1 ст. ложка,
- Мёд - 1 ст. ложка.
Филе сёмги нарезать кубиками, должно получиться примерно 20 штук.
Выложить фасоль в порционные ёмкости для запекания.
Для маринада: корень имбиря измельчить на терке, соединить с мёдом, соевым соусом, маслом, хорошо все перемешать.
Залить маринадом кусочки рыбы, перемешать и оставить в прохладном месте минут на 30-40.
Вынуть из маринада кусочки рыбы и выложить на фасоль. Оставить так или перемешать с фасолью. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Готовое блюдо посыпать кунжутными семечками.