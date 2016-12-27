5 интересных фактов 

  1. Стручковая фасоль содержит много каротина, аскорбиновой, никотиновой и фолиевой кислоты. Она также богата железом, магнием, кальцием и фосфором, которые необходимы для поддержания нормального обмена веществ.
  2. Стручковая фасоль – продукт диетического питания, так как содержание клетчатки в ней гораздо меньше, чем в других бобовых культурах. Поэтому она легко усваивается.
  3. По мнению ученых, стручковая фасоль способна помочь в восстановлении  гормонального фона, лечении анемии, укреплении сердца и сосудов, Кроме того, ее употребление положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
  4. Важно знать: перед употреблением в пищу стручковую фасоль обязательно нужно подвергнуть термической обработке, поскольку в ней содержится токсичное вещество феазин, которое быстро разрушается при жарении, тушении или варке.
  5. Если замороженная фасоль слишком темная, это значит, что ее замораживали повторно. В таком продукте витаминов и минералов искать не придется, так как повторная заморозка делает фасоль абсолютно бесполезной. 

Запеченная семга со стручковой фасолью

Нам потребуется (на 2 порции):

  • Сёмга (филе без кожи) - 300-350 г,
  • Фасоль (стручковая) - 300 г,
  • Корень имбиря - 2-4 см,
  • Соевый соус - 3 ст. ложки,
  • Масло из кунжутных семечек (оливковое, растительное) - 3 ст. ложки,
  • Кунжутные семечки - 1 ст. ложка,
  • Мёд - 1 ст. ложка.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью

Филе сёмги нарезать кубиками, должно получиться примерно 20 штук.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью

Выложить фасоль в порционные ёмкости для запекания.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью

Для маринада: корень имбиря измельчить на терке, соединить с мёдом, соевым соусом, маслом, хорошо все перемешать.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью

Залить маринадом кусочки рыбы, перемешать и оставить в прохладном месте минут на 30-40.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью

Вынуть из маринада кусочки рыбы и выложить на фасоль. Оставить так или перемешать с фасолью. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью

Готовое блюдо посыпать кунжутными семечками.

Запеченная сёмга со стручковой фасолью