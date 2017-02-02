7 интересных фактов
- Гречка — единственный пищевой продукт, который не удалось подвергнуть генной модификации. В этой замечательной крупе никогда не встретить пестицидов, гербицидов и нитратов — самый настоящий ЗОЖ-продукт!
- Витаминов и минеральных элементов в гречке почти в три раза больше, чем в других крупах. А сам перечень поражает воображение: витамины А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, РР и холин; микроэлементы: железо, калий, кальций, кремний, магний, натрий, сера, фосфор, хлор, алюминий, бор, ванадий, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, никель, титан, фтор, хром, олово, селен, стронций и цинк, пищевые волокна, крахмал.
- Теперь о жирах, белках и углеводах. Жиры, «живущие» в крупе (большей частью полиненасыщенные), — растительного происхождения, они с успехом снижают уровень холестерина и улучшают жировой обмен. Белки гречки содержат большое количество незаменимых аминокислот, а по самому белковому составу она вполне сопоставима с мясом.
- Гречка достаточно калорийна (310 ккал на 100 г), зато содержание неполезных, легкоусвояемых углеводов в ней невелико. Клетчатки, кстати, много. Поэтому при употреблении этой крупы уровень обмена веществ повышается, калорий сжигается не в пример больше, а уровень сахара в крови повышается крайне незначительно.
- Гречневая крупа известна своим детоксикационным действием на организм. Она укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает уровень нейромедиатора допамина, который способен предотвратить развитие депрессии. Ешьте гречки больше, если у вас синдром хронической усталости, стресс, отеки различного происхождения, остеоартроз.
- Врачи-диетологи рекомендуют гречневую крупу в качестве диетического продукта, но совершенно не приветствуют энтузиастов, готовых сидеть неделями на одной гречке. Как бы ни была эта крупа богата питательными веществами, все равно всего необходимого нашему организму в ней нет. Поэтому напомним о том, что все хорошо в меру.
- На гречку бывает аллергия. И дело здесь не в том, что это аллергенный продукт, а в том, что в этой крупе содержится много белка, на который может отреагировать наш организм.
Гречка с овощами
Вам понадобится:
- гречка — 1 стакан
- овощи замороженные — 1 упаковка
- зелень
- соль, специи — по вкусу
- растительное масло
Приготовление:
Отварите гречку, одновременно на глубокой сковороде потушите овощи. Добавьте крупу в сковороду. Плюс такого блюда заключается в том, что жира требуется совсем немного, для первичной легкой обжарки овощей, а затем все тушится в кастрюле с небольшим добавлением воды. Овощи можно использовать самые разнообразные —от уже готовых замороженных смесей до привычных лука и моркови или шпината, брюссельской капусты. Ароматно, вкусно, питательно и полезно. Особенно если приготовлено в мультиварке.
Фото: shutterstock.com