7 интересных фактов

  1. Гречка — единственный пищевой продукт, который не удалось подвергнуть генной модификации. В этой замечательной крупе никогда не встретить пестицидов, гербицидов и нитратов — самый настоящий ЗОЖ-продукт!
  2. Витаминов и минеральных элементов в гречке почти в три раза больше, чем в других крупах. А сам перечень поражает воображение: витамины А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, РР и холин; микроэлементы: железо, калий, кальций, кремний, магний, натрий, сера, фосфор, хлор, алюминий, бор, ванадий, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, никель, титан, фтор, хром, олово, селен, стронций и цинк, пищевые волокна, крахмал.
  3. Теперь о жирах, белках и углеводах. Жиры, «живущие» в крупе (большей частью полиненасыщенные), — растительного происхождения, они с успехом снижают уровень холестерина и улучшают жировой обмен. Белки гречки содержат большое количество незаменимых аминокислот, а по самому белковому составу она вполне сопоставима с мясом.
  4. Гречка достаточно калорийна (310 ккал на 100 г), зато содержание неполезных, легкоусвояемых углеводов в ней невелико. Клетчатки, кстати, много. Поэтому при употреблении этой крупы уровень обмена веществ повышается, калорий сжигается не в пример больше, а уровень сахара в крови повышается крайне незначительно.
  5. Гречневая крупа известна своим детоксикационным действием на организм. Она укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает уровень нейромедиатора допамина, который способен предотвратить развитие депрессии. Ешьте гречки больше, если у вас синдром хронической усталости, стресс, отеки различного происхождения, остеоартроз.
  6. Врачи-диетологи рекомендуют гречневую крупу в качестве диетического продукта, но совершенно не приветствуют энтузиастов, готовых сидеть неделями на одной гречке. Как бы ни была эта крупа богата питательными веществами, все равно всего необходимого нашему организму в ней нет. Поэтому напомним о том, что все хорошо в меру.
  7. На гречку бывает аллергия. И дело здесь не в том, что это аллергенный продукт, а в том, что в этой крупе содержится много белка, на который может отреагировать наш организм.

Гречка с овощами

Вам понадобится: 

  • гречка — 1 стакан
  • овощи замороженные — 1 упаковка
  • зелень
  • соль, специи — по вкусу
  • растительное масло

Приготовление:

Отварите гречку, одновременно на глубокой сковороде потушите овощи. Добавьте крупу в сковороду. Плюс такого блюда заключается в том, что жира требуется совсем немного, для первичной легкой обжарки овощей, а затем все тушится в кастрюле с небольшим добавлением воды. Овощи можно использовать самые разнообразные —от уже готовых замороженных смесей до привычных лука и моркови или шпината, брюссельской капусты. Ароматно, вкусно, питательно и полезно. Особенно если приготовлено в мультиварке.

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