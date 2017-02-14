7 интересных фактов
- Кроличье мясо считается диетическим. По содержанию белков оно занимает промежуточное положение между говядиной и птицей, жира в нем меньше, но питательные свойства его выше.
- Тушка молодого зверька розово-белая, довольно упругая. Если вес тушки больше килограмма, это может означать, что кролик старый, а мясо будет жестким.
- Кролик хорошо подвергается кулинарной обработке, его варят, жарят, тушат, делают из него рагу и паштет. Из него получается отличный студень, так как в мясе много клеящих веществ.
- Перед приготовлением желательно вымочить мясо кролика около шести часов, время от времени меняя воду. Переднюю часть тушки лучше использовать на рагу или плов, а заднюю оставить для жарки. Можно запечь кролика целиком.
- В меню людей, больных онкологическими заболеваниями, а точнее прошедших курс лучевой терапии, хорошо включать мясо этого зверька, оно обладает чудесным свойством нивелировать радиацию, полученную организмом.
- В отличие от всех других видов мяса, крольчатину рекомендуют в питании детей до года. Дело в том, что она гипоаллергенна и обладает хорошей усваиваемостью.
- У мяса кролика практически нет противопоказаний, и все же его не стоит употреблять людям с такими заболеваниями, как артрит, подагра.
Салат с печенью кролика от ресторана Food Embassy
Вам понадобится:
- шпинат — 20 г
- груша — 20 г или 1 долька
- мякоть тыквы — 20 г
- помидор черри — 1 шт.
- печень кролика — 80 г
- гранатовый соус — 20 мл или 1 ст. ложка
- вино белое сухое — 10 мл или 2 ч. ложки
- сахар — 20 г или 2 ч. ложки
- масло сливочное — 20 г
- сок лимона — 10 мл или 2 ч. ложки
- оливковое масло — 10 мл или 2 ч. ложки
- подсолнечное масло — 20 мл или 1 ст. ложка
- яйцо — 1 шт.
- соль морская — щепотка
Приготовление:
Обжарить печень кролика на подсолнечном масле. Смешать со шпинатом. Положить в сковороду половину сливочного масла, чайную ложку сахара, дольку груши. Влить чайную ложку вина, половину сока лимона и чайную ложку оливкового масла. Выпарить вино на медленном огне и карамелизовать грушу примерно пять минут.
Тыкву нарезать кубиками и карамелизовать так же, как и грушу, но чуть подольше, примерно восемь минут. Приготовить яйцо пашот.
Печень со шпинатом выложить горкой на середину тарелки. Полить гранатовым соусом. Сверху положить яйцо пашот, посолить.
Декорировать блюдо половинками черри и карамелизованными грушей и тыквой.
Фото: shutterstock.com, архив ресторана