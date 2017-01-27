7 интересных фактов

  1. Квашеная капуста содержит огромное количество полезных веществ и микроэлементов, вот лишь некоторые из них: витамины С и К, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12), железо, фосфор, сера, кремний, цинк, бор, медь, а также органические кислоты (молочная и уксусная).
  2. «Квашенка» полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Капустный сок помогает нормализации уровня холестерина в крови и лечению атеросклероза сосудов.
  3. Йод и никотиновая кислота, содержащиеся в квашеной капусте, помогают отрегулировать обмен веществ, что на пользу людям, имеющим проблемы с лишним весом. Помимо этого, продукт является низкокалорийным, быстро утоляет чувство голода, не наносит вреда фигуре, а тартроновая кислота препятствует отложению жировых образований.
  4. Чем крупнее будет нарезана капуста перед закваской, тем больше ценных веществ, витаминов и минералов в ней сохранится и приумножится в процессе брожения. Лучшая посуда для приготовления квашеной капусты — эмалированная и стеклянная, а идеальный размер — целый кочан.
  5. Квашеную капусту можно и нужно использовать в косметических целях. Маска из нее придаст коже лица свежесть и сделает ее бархатистой, поможет обесцветить пигментные пятна и избавит от угревой сыпи.
  6. Капустный сок рекомендуется при токсикозе беременным женщинам, считается, что это средство замечательно спасает от тошноты. Похожее действие он имеет и при похмелье. Известно, что капустный рассол — настоящий друг после чрезмерного употребления спиртного.
  7. Из-за высокого содержания органических кислот продукт противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, при почечной недостаточности, камнях в желчном пузыре.

Салат витаминный с клюквой

Нам потребуется:

  • капуста квашеная — 150-200 г
  • клюква свежая — 1 горсть
  • яблоко — 1 шт.
  • зеленый лук — 3-4 стебля
  • зелень укропа — 5-7 веточек
  • масло растительное

 

Салат «Витаминный» с квашеной капустой, яблоком и клюквой
 
 

Лук и укроп промыть, обсушить и измельчить. Выложить капусту в салатник, добавить измельченный лук и укроп.

 

Салат «Витаминный» с квашеной капустой, яблоком и клюквой
 
 

Яблоко вымыть, обсушить и разрезать пополам, удалить сердцевину. Подготовленное яблоко нарезать тонкими кружочками, затем соломкой. Добавить в салатник к капусте и зелени.

 

Салат «Витаминный» с квашеной капустой, яблоком и клюквой
 

Добавить в салат клюкву, все хорошо перемешать и полить маслом.

 

Салат «Витаминный» с квашеной капустой, яблоком и клюквой
 
Приятного аппетита!