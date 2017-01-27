7 интересных фактов
- Квашеная капуста содержит огромное количество полезных веществ и микроэлементов, вот лишь некоторые из них: витамины С и К, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12), железо, фосфор, сера, кремний, цинк, бор, медь, а также органические кислоты (молочная и уксусная).
- «Квашенка» полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Капустный сок помогает нормализации уровня холестерина в крови и лечению атеросклероза сосудов.
- Йод и никотиновая кислота, содержащиеся в квашеной капусте, помогают отрегулировать обмен веществ, что на пользу людям, имеющим проблемы с лишним весом. Помимо этого, продукт является низкокалорийным, быстро утоляет чувство голода, не наносит вреда фигуре, а тартроновая кислота препятствует отложению жировых образований.
- Чем крупнее будет нарезана капуста перед закваской, тем больше ценных веществ, витаминов и минералов в ней сохранится и приумножится в процессе брожения. Лучшая посуда для приготовления квашеной капусты — эмалированная и стеклянная, а идеальный размер — целый кочан.
- Квашеную капусту можно и нужно использовать в косметических целях. Маска из нее придаст коже лица свежесть и сделает ее бархатистой, поможет обесцветить пигментные пятна и избавит от угревой сыпи.
- Капустный сок рекомендуется при токсикозе беременным женщинам, считается, что это средство замечательно спасает от тошноты. Похожее действие он имеет и при похмелье. Известно, что капустный рассол — настоящий друг после чрезмерного употребления спиртного.
- Из-за высокого содержания органических кислот продукт противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, при почечной недостаточности, камнях в желчном пузыре.
Салат витаминный с клюквой
Нам потребуется:
- капуста квашеная — 150-200 г
- клюква свежая — 1 горсть
- яблоко — 1 шт.
- зеленый лук — 3-4 стебля
- зелень укропа — 5-7 веточек
- масло растительное
Лук и укроп промыть, обсушить и измельчить. Выложить капусту в салатник, добавить измельченный лук и укроп.
Яблоко вымыть, обсушить и разрезать пополам, удалить сердцевину. Подготовленное яблоко нарезать тонкими кружочками, затем соломкой. Добавить в салатник к капусте и зелени.
Добавить в салат клюкву, все хорошо перемешать и полить маслом.
Приятного аппетита!