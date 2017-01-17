7 интересных фактов
- Помело считается диетическим продуктом, его калорийность — всего 38 ккал на 100 граммов, при этом фрукт хорошо утоляет голод и жажду, помогает очистить организм и ускорить расщепление жира.
- Фрукт — настоящий враг депрессии и плохого настроения. При его регулярном употреблении повышается выносливость организма, а пектины, содержащиеся в мякоти, очищают организм от токсичных веществ, пестицидов и радионуклидов.
- Ощутима польза помело и для сердечно-сосудистой системы. Калий, которого в шеддоке много, укрепляет сердечную мышцу, снижает риск инфаркта, а аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов и делает их эластичными.
- Едят плод так: сначала очищают кожуру, снимают белый слой, разделяют плод на дольки и удаляют пленку. Теперь можно наслаждаться нежной и вкусной мякотью фрукта.
- Сок шеддока хорош как косметическое средство: если им каждый день смазывать кожу лица, она станет сияющей и бархатистой. Фрукт содержит большое количество фруктовых кислот, которые очищают кожу от омертвевших клеток, тем самым обновляя ее.
- Кожура плода не менее полезна, чем мякоть. Она богата витамином P, эфирными маслами, биофлавоноидами, которые помогают устранять многие проблемы, связанные с заболеваниями желудка, поджелудочной железы и кишечника. Кожуру сушат, измельчают и добавляют в чай, из нее также делают варенье.
- Важно помнить, что помело, как и все цитрусовые, — ярко выраженный аллерген, к нему следует относиться с осторожностью людям, склонным к аллергии. Кроме того, этим фруктом не стоит злоупотреблять при повышенной кислотности, язве желудка и воспалении двенадцатиперстной кишки, гепатите, колите и нефрите.
Салат с помело и креветками
Вам понадобится:
- смесь салатных листьев — 70 г
- помело — 1 шт.
- креветки большие свежие — 7 шт.
- красный лук — 0,5–1 шт.
- сыр фета — 100–150 г
- чеснок — 1 шт.
- острый перец — 0,25 шт.
- оливковое масло — 3+1 ст. ложки
- уксус фруктовый — 2 ст. ложки
- черный перец свежего помола
- соль
Приготовление:
Креветки очистить от панциря, оставить хвостик. Удалить кишечную вену. Чеснок очистить и измельчить. Острый перец нарезать тонкими колечками. Красный лук очистить, разрезать пополам и нарезать тонкими полукольцами. Сыр фета нарезать кубиками. Помело очистить, разделить на дольки и очистить их от белых пленок и косточек.
Разогреть одну столовую ложку оливкового масла, добавить измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перчик, прогреть одну минуту и выложить креветки, можно немного посолить. Обжарить их с двух сторон до красного цвета. Готовые креветки выложить на салфетку.
Салатные листья промыть, обсушить и выложить на блюдо. На салатные листья выложить полукольца красного лука, креветки, кубики сыра фета и дольки помело. Для заправки в миске соединить оливковое масло, фруктовый уксус, соль, перец и все хорошо взбить венчиком. Полить заправкой салат.