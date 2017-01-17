Помело (или шеддок) — самый крупный плод в семействе цитрусовых. Он похож на грейпфрут окраской кожуры и округлыми очертаниями, но в то же время он гораздо больше и слаще своего младшего брата. Кстати, если вы встретили его название в написании как «памела», не удивляйтесь,так тоже можно.

7 интересных фактов

Помело считается диетическим продуктом, его калорийность — всего 38 ккал на 100 граммов, при этом фрукт хорошо утоляет голод и жажду, помогает очистить организм и ускорить расщепление жира. Фрукт — настоящий враг депрессии и плохого настроения. При его регулярном употреблении повышается выносливость организма, а пектины, содержащиеся в мякоти, очищают организм от токсичных веществ, пестицидов и радионуклидов. Ощутима польза помело и для сердечно-сосудистой системы. Калий, которого в шеддоке много, укрепляет сердечную мышцу, снижает риск инфаркта, а аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов и делает их эластичными. Едят плод так: сначала очищают кожуру, снимают белый слой, разделяют плод на дольки и удаляют пленку. Теперь можно наслаждаться нежной и вкусной мякотью фрукта. Сок шеддока хорош как косметическое средство: если им каждый день смазывать кожу лица, она станет сияющей и бархатистой. Фрукт содержит большое количество фруктовых кислот, которые очищают кожу от омертвевших клеток, тем самым обновляя ее. Кожура плода не менее полезна, чем мякоть. Она богата витамином P, эфирными маслами, биофлавоноидами, которые помогают устранять многие проблемы, связанные с заболеваниями желудка, поджелудочной железы и кишечника. Кожуру сушат, измельчают и добавляют в чай, из нее также делают варенье. Важно помнить, что помело, как и все цитрусовые, — ярко выраженный аллерген, к нему следует относиться с осторожностью людям, склонным к аллергии. Кроме того, этим фруктом не стоит злоупотреблять при повышенной кислотности, язве желудка и воспалении двенадцатиперстной кишки, гепатите, колите и нефрите.

Салат с помело и креветками

Вам понадобится:

смесь салатных листьев — 70 г

помело — 1 шт.

креветки большие свежие — 7 шт.

красный лук — 0,5–1 шт.

сыр фета — 100–150 г

чеснок — 1 шт.

острый перец — 0,25 шт.

оливковое масло — 3+1 ст. ложки

уксус фруктовый — 2 ст. ложки

черный перец свежего помола

соль

Приготовление:

Креветки очистить от панциря, оставить хвостик. Удалить кишечную вену. Чеснок очистить и измельчить. Острый перец нарезать тонкими колечками. Красный лук очистить, разрезать пополам и нарезать тонкими полукольцами. Сыр фета нарезать кубиками. Помело очистить, разделить на дольки и очистить их от белых пленок и косточек.

Разогреть одну столовую ложку оливкового масла, добавить измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перчик, прогреть одну минуту и выложить креветки, можно немного посолить. Обжарить их с двух сторон до красного цвета. Готовые креветки выложить на салфетку.

Салатные листья промыть, обсушить и выложить на блюдо. На салатные листья выложить полукольца красного лука, креветки, кубики сыра фета и дольки помело. Для заправки в миске соединить оливковое масло, фруктовый уксус, соль, перец и все хорошо взбить венчиком. Полить заправкой салат.