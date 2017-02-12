7 интересных фактов
- Сельдерей существует клубневой, черешковый и зеленый, с пышной листвой и зеленью. Каждый вид нашел свое место в кулинарии. При засолке овощей используют исключительно мелко нарезанный клубень, но не листву, а вот в супах, напротив, предпочитают для аромата сельдерей листовой или черешковый.
- Свеженатертый клубень полезен в сочетании с тертыми сырыми яблоками, морковью и пряной зеленью. А вареный корень сельдерея напоминает по вкусу картофель. Корневище используют еще и в сушеном виде.
- Вкус у черешков сельдерея более нежный и не столь горький, как у зелени, да и хранится он дольше, поэтому ценится выше.
- По данным современной науки, сельдерей — исключительно полезный овощ, особенно в пору предвесеннего авитаминоза, хотя его лучше включать в свое меню круглый год. Сельдерей богат витамином С и каротином, который полезен при нарушении зрения.
- Корнеплоды содержат более 4% сахара, а также калий, кальций, фосфор. Стебли содержат соль, поэтому если у вас проблемы с почками, желчным пузырем или остеопороз, используйте в рационе этот природный заменитель соли.
- Сельдерей прекрасно сочетается с такими приправами, как черный перец, кориандр, тмин, лавровый лист, а также с говядиной, бараниной, овощами, требующими термообработки. Добавлять его можно практически во все супы (кроме молочных и фруктовых), овощные рагу.
- Издавна известно, что данное растение — суперсредство от простатита. Мочегонные свойства сельдерея помогают быстрее спастись от мочеполовой инфекции. Полезен, по мнению сексологов, стебель и мужчинам после 40 лет.
Суп из сельдерея
Нам потребуется:
- черешковый сельдерей — 4-6 стеблей
- лук-порей — 1 небольшой стебель
- морковь — 1 шт.
- помидоры — 300 г
- зелень укропа и петрушки — 1 пучок
- чеснок (молодой) — от 2 зубчиков до 1 головки
- масло растительное
- вода или бульон — 1 литр
- соль, перец
Лук-порей нарезать тонкими кольцами, морковь измельчить на крупной терке.
Томаты очистить от кожи. Для этого на помидорах необходимо сделать надрез крест на крест и положить в кипяток на две минуты. Тогда кожу с помидоров будет удалить достаточно легко.
Разогреть масло в кастрюле, добавить лук-порей и морковь, тушить овощи до мягкого состояния.
Томаты без кожи измельчить и добавить к луку-порею и моркови, немного посолить и тушить все вместе минут пять.
Черешковый сельдерей нарезать тонкими пластинами. Зелень и очищенные дольки чеснока измельчить.
Добавить все это в кастрюлю, перемешать и залить кипящей водой или бульоном.
Довести суп до кипения, добавить измельченную зелень, соль, перец, уменьшить огонь и варить минут пять-десять.
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