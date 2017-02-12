В Россию этот овощ попал при императрице Екатерине II, в то время он играл роль декоративного ароматического растения. Когда стало понятно, что сельдерей еще и прекрасное дополнение к мясным и овощным блюдам, то он занял почетное место в рецептах самых изысканных и полезных блюд.

7 интересных фактов

Сельдерей существует клубневой, черешковый и зеленый, с пышной листвой и зеленью. Каждый вид нашел свое место в кулинарии. При засолке овощей используют исключительно мелко нарезанный клубень, но не листву, а вот в супах, напротив, предпочитают для аромата сельдерей листовой или черешковый. Свеженатертый клубень полезен в сочетании с тертыми сырыми яблоками, морковью и пряной зеленью. А вареный корень сельдерея напоминает по вкусу картофель Вкус у черешков сельдерея более нежный и не столь горький, как у зелени, да и хранится он дольше, поэтому ценится выше. По данным современной науки, сельдерей — исключительно полезный овощ, особенно в пору предвесеннего авитаминоза, хотя его лучше включать в свое меню круглый год. Сельдерей богат витамином С и каротином, который полезен при нарушении зрения. Корнеплоды содержат более 4% сахара, а также калий, кальций, фосфор. Стебли содержат соль, поэтому если у вас проблемы с почками, желчным пузырем или остеопороз, используйте в рационе этот природный заменитель соли. Сельдерей прекрасно сочетается с такими приправами, как черный перец, кориандр, тмин, лавровый лист, а также с говядиной, бараниной, овощами, требующими термообработки. Добавлять его можно практически во все супы (кроме молочных и фруктовых), овощные рагу. Издавна известно, что данное растение — суперсредство от простатита. Мочегонные свойства сельдерея помогают быстрее спастись от мочеполовой инфекции. Полезен, по мнению сексологов, стебель и мужчинам после 40 лет.

Суп из сельдерея

Нам потребуется:

черешковый сельдерей — 4-6 стеблей

лук-порей — 1 небольшой стебель

морковь — 1 шт.

помидоры — 300 г

зелень укропа и петрушки — 1 пучок

чеснок (молодой) — от 2 зубчиков до 1 головки

масло растительное

вода или бульон — 1 литр

соль, перец

Лук-порей нарезать тонкими кольцами, морковь измельчить на крупной терке.

Томаты очистить от кожи. Для этого на помидорах необходимо сделать надрез крест на крест и положить в кипяток на две минуты. Тогда кожу с помидоров будет удалить достаточно легко.

Разогреть масло в кастрюле, добавить лук-порей и морковь, тушить овощи до мягкого состояния.

Томаты без кожи измельчить и добавить к луку-порею и моркови, немного посолить и тушить все вместе минут пять.

Черешковый сельдерей нарезать тонкими пластинами. Зелень и очищенные дольки чеснока измельчить.

Добавить все это в кастрюлю, перемешать и залить кипящей водой или бульоном.

Довести суп до кипения, добавить измельченную зелень, соль, перец, уменьшить огонь и варить минут пять-десять.

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