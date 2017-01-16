Вам понадобится:
- сухое красное вино — 1,5 л
- мандарин — 4 шт.
- лимон — 2 шт.
- яблоко — 1 шт.
- апельсин — 1 шт.
- персик, груша, земляника, клубника — по желанию и по вкусу
- чай — 4 ч. ложки
- вода кипяток — 1 л
- гвоздика — 5 соцветий
- корица — 2 палочки
- сахар — 1/2 стакана
Как приготовить:
Заварку, корицу и гвоздику залить кипятком. Через 15-20 минут процедить, добавить сахар, сок лимона, вино, ломтики фруктов. Довести до 70 градусов на медленном огне, дать постоять 5-10 минут. Разливать вместе с ломтиками фруктов.