Вам понадобится:

  • сухое красное вино — 1,5 л
  • мандарин — 4 шт.
  • лимон — 2 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • апельсин — 1 шт.
  • персик, груша, земляника, клубника — по желанию и по вкусу
  • чай — 4 ч. ложки
  • вода кипяток — 1 л
  • гвоздика — 5 соцветий
  • корица — 2 палочки
  • сахар — 1/2 стакана

Как приготовить:

Заварку, корицу и гвоздику залить кипятком. Через 15-20 минут процедить, добавить сахар, сок лимона, вино, ломтики фруктов. Довести до 70 градусов на медленном огне, дать постоять 5-10 минут. Разливать вместе с ломтиками фруктов.

 