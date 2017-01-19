Раклетница — это не кухонный прибор, а устройство, которое может объединить вокруг себя теплую компанию друзей. Для раклет-вечеринки нужно совсем немного продуктов, плюс по 150-200 граммов твердого сыра из расчета на одного участника. Давайте же разбираться, что это за раклетница такая?

Скажите «Сыыыр»!

Вы, наверное, встречали название «раклет» среди сортов швейцарских сыров? Да, это твердый молочный сыр, который получил свое названия от французского глагола «соскребать». Швейцарские пастухи любили лакомиться твердым сыром у костра, но они расплавляли его в тепле у огня и заворачивали в получившуюся сырную массу различные продукты, чаще всего печеный картофель. Так сорт сыра и получил свое название, а швейцарская кухня — свое фирменное блюдо. Надо заметить, что в этой горной стране его никогда не подают для одного, считается, что это очень романтичная трапеза, поэтому порция рассчитана как минимум на двоих! А уже в наше время производители бытовой техники придумали целый прибор под таким названием — раклетницу.

Раклетница бывает двух типов: традиционная и современная. Традиционная представляет собой нагревающуюся поверхность, на которую кладут головку сыра, а по мере его расплавления соскребают массу.

Современный прибор имеет два уровня: на первом сковородочки для расплавления порционных кусочков сыра, на втором — гриль. Причем второй уровень может представлять из себя каменную плиту, на которой можно приготовить стейк без масла. А может быть комбинированным: тут вам и каменная плита для приготовления мяса, и гриль для поджаривания овощей. Второй ярус может быть и полностью грилем. Тут выбор за вами: что вы больше любите — овощи или мясо, рыбу, креветки или колбаски.