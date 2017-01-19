Скажите «Сыыыр»!
Вы, наверное, встречали название «раклет» среди сортов швейцарских сыров? Да, это твердый молочный сыр, который получил свое названия от французского глагола «соскребать». Швейцарские пастухи любили лакомиться твердым сыром у костра, но они расплавляли его в тепле у огня и заворачивали в получившуюся сырную массу различные продукты, чаще всего печеный картофель. Так сорт сыра и получил свое название, а швейцарская кухня — свое фирменное блюдо. Надо заметить, что в этой горной стране его никогда не подают для одного, считается, что это очень романтичная трапеза, поэтому порция рассчитана как минимум на двоих! А уже в наше время производители бытовой техники придумали целый прибор под таким названием — раклетницу.
Раклетница бывает двух типов: традиционная и современная. Традиционная представляет собой нагревающуюся поверхность, на которую кладут головку сыра, а по мере его расплавления соскребают массу.
Современный прибор имеет два уровня: на первом сковородочки для расплавления порционных кусочков сыра, на втором — гриль. Причем второй уровень может представлять из себя каменную плиту, на которой можно приготовить стейк без масла. А может быть комбинированным: тут вам и каменная плита для приготовления мяса, и гриль для поджаривания овощей. Второй ярус может быть и полностью грилем. Тут выбор за вами: что вы больше любите — овощи или мясо, рыбу, креветки или колбаски.