Вам понадобится:

картофель, сваренный в мундире накануне — 500 г

сыр твердый (грюйер, аппенцеллер) — 100 г

масло растительное (оливковое или рапсовое) — 3 ст. л.

соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Время приготовления: 20 минут (без учета подготовки)

Количество: 1-2 порции

Приготовление:

Как видно из списка ингредиентов, приготовление решти следует начинать заранее. С вечера отварите до готовности картофель в мундире и положите его на ночь в холодильник. Картофель должен хорошенько вылежаться, только тогда он будет легко натираться на терке, не рассыпаясь и не крошась.

Итак, на следующий день начинаем готовить:

Отваренный картофель чистим и натираем на крупной терке. На той же терке в отдельную посуду натираем сыр. Картошку солим, перчим, посыпаем мускатным орехом, поливаем маслом, добавляем 2-3 столовые ложки тертого сыра и перемешиваем.

Разогреваем сковороду и выкладываем на нее картофель. Обжариваем на среднем огне при постоянном помешивании три-четыре минуты так, чтобы картофель прогрелся и слегка зарумянился, а сыр начал плавиться.

Теперь равномерно распределяем картошку по сковороде, утрамбовывая ее лопаточкой. Увеличиваем огонь до сильного и готовим еще пять минут. В это время не перемешивайте картошку, так как снизу должна образоваться плотная поджаристая корочка. Переворачиваем картофельную лепешку на обратную сторону. Удобнее всего сделать это так: накрываем сковороду большой тарелкой, быстро переворачиваем так, чтобы решти оказались на тарелке. После этого возвращаем сковороду на огонь и сдвигаем на нее решти с тарелки.

Сверху посыпаем оставшимся сыром и готовим еще пять минут на сильном огне до румяной корочки снизу. За это ее время расплавится и сыр.

Готовые решти подаем в горячем виде. Очень часто их приносят на стол прямо в сковороде, с нее же и едят.