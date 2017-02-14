Ольга Мерц
педагог по этикету, руководитель Школы хороших манер
История вопроса
История возникновения чаевых в разных странах трактуется по-своему. Родоначальниками чаевых считают себя и немцы, и англичане, и американцы. У каждого из них на этот счет есть своя интересная теория.
Так, немцы являются родоначальниками «питьевых» денег. В средневековье чистая питьевая вода была доступна лишь в общественных колодцах, достать ее оттуда было непросто. Этим занимались безработные молодые люди, которых вознаграждали небольшим гонораром, он назывался trinkgeld («небольшая сумма» — в пер. с немецкого). Сейчас именно этот термин используется для обозначения чаевых в Германии.
По теме
Англичане рассказывают свою версию. В 18 веке было популярно чаепитие в чайных домиках и элитных чайных садах, где обслуживание осуществлялось посредством специальных коробочек с надписью KIPS, стоящих на столах, что подразумевало «для обеспечения немедленного обслуживания».
В Америке же считается, что понятие чаевых возникло с появлением трактиров, баров и других подобных заведений. Американцы и канадцы до сих пор очень трепетно относятся к чаевым, размер которых может достигать 20-27% от стоимости заказа.
Наиболее рационально к истории чаевых относятся французы. В прошлом веке они издали указ, обязывающий заведения общественного питания добавлять к общему счету оплату за обслуживание.