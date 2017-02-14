Ресторанный этикет подразумевает массу тонкостей и вызывает много вопросов. Больше всего недоразумений и казусов случается в тот момент, когда нужно дать чаевые официанту. Рассказываем о том, как, где и сколько следует давать на чай.

Ольга Мерц педагог по этикету, руководитель Школы хороших манер

История вопроса

История возникновения чаевых в разных странах трактуется по-своему. Родоначальниками чаевых считают себя и немцы, и англичане, и американцы. У каждого из них на этот счет есть своя интересная теория.

Так, немцы являются родоначальниками «питьевых» денег. В средневековье чистая питьевая вода была доступна лишь в общественных колодцах, достать ее оттуда было непросто. Этим занимались безработные молодые люди, которых вознаграждали небольшим гонораром, он назывался trinkgeld («небольшая сумма» — в пер. с немецкого). Сейчас именно этот термин используется для обозначения чаевых в Германии.

Англичане рассказывают свою версию. В 18 веке было популярно чаепитие в чайных домиках и элитных чайных садах, где обслуживание осуществлялось посредством специальных коробочек с надписью KIPS, стоящих на столах, что подразумевало «для обеспечения немедленного обслуживания».

В Америке же считается, что понятие чаевых возникло с появлением трактиров, баров и других подобных заведений. Американцы и канадцы до сих пор очень трепетно относятся к чаевым, размер которых может достигать 20-27% от стоимости заказа.

Наиболее рационально к истории чаевых относятся французы. В прошлом веке они издали указ, обязывающий заведения общественного питания добавлять к общему счету оплату за обслуживание.