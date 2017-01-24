Отправляясь в ресторан, мы общаемся не только со своим спутником, но и с обслуживающим персоналом заведения. В большей степени с официантами. Какие правила этикета в данном аспекте существуют? Passion.ru знакомит с ними своих читательниц.

Наш эксперт — Ольга Мерц, руководитель Школы хороших манер, педагог по этикету.

Ольга Мерц Руководитель, педагог по этикету Школы хороших манер

Встреча гостей

Начнем мы, пожалуй, с того, что человек, который встречает вас у входа в ресторан и провожает к столику, чаще всего не официант. Обычно это , а потому спешить и заказывать ему на ходу блюда или просить срочно подать кофе не стоит: так делать некрасиво. Дождитесь, когда к столику подойдет ваш официант. В ресторанах, где до столика сопровождают официанты, также не стоит на ходу делать заказ: присядьте, переведите дух, а потом уже говорите.

В статусных ресторанах и на приеме важных персон роль сопровождающего иногда выполняет управляющий заведением. Как вы, наверное, не раз видели в кино, крутой гость на ходу бросает ему на руки дорогое пальто и просит быстро что-нибудь организовать из еды… И все же вести себя подобным образом не стоит.

Рассадка

Официант не только приветливо встречает гостей, сопровождает и предлагает меню, он помогает и при рассадке. Особое внимание персонал должен уделить дамам, детям, людям почтенного возраста или с ограниченными возможностями. Если речь идет о дне рождения, то главной фигурой вечера, независимо от возраста и пола, будет именинник. Официант сначала усаживает виновника торжества, затем пожилых людей и потом детей, для которых чаще всего предлагается отдельный детский стол.

Вы пришли в ресторан с любимым, конечно, кавалер сам захочет поухаживать за вами. Тут официанту следует быть особенно внимательным и тактичным, чтобы не опередить вашего спутника, не переусердствовать, но в то же время ничего не упустить. Видит, к примеру, он, что ваш друг замешкался и не собирается или не знает, как помочь вам сесть, значит, должен ненавязчиво помочь обоим.