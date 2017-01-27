Ольга Бастригина диетолог

Правило №1. Свежевыжатый сок нельзя пить натощак

Да-да, не нужно экспериментировать, даже если у вас очень крепкий и здоровый желудок. Помните, что свежевыжатый сок — это довольно концентрированный раствор, в том числе фруктовых кислот, которые могут вызывать не только дискомфорт в области желудка, но и негативно повлиять на «средний этаж» пищеварения: желчный пузырь и поджелудочную железу. Результатом станут болевые ощущения, изжога, горечь во рту. Бывает и так, что после одного-двух приемов сока натощак может развиться обострение хронических заболеваний пищеварительного тракта.

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Идеально, если сок будет разбавлен водой хотя бы на треть. Так он становится гораздо менее агрессивным по отношению к слизистым пищеварительного тракта, да еще и становится менее калорийным.

А вот сок из капусты и огурца можно ничем не разбавлять. Так, огурец на 90% состоит из воды, поэтому данная разновидность фреша может считаться абсолютно безопасной. Сок же из белокочанной капусты, как ни странно, рекомендуют даже людям с гастритом — содержащийся в нем витамин U оказывает регенерирующее действие на слизистую оболочку желудка.

Правило №2. У каждого сока — свои особенности, их надо учитывать

К наиболее сложным по правилам приема относят свежевыжатый свекольный сок. Концентрация активных веществ в нем так высока, что рекомендуется после отжима дать ему ферментироваться: оставить его в керамической посуде в холодильнике на час-другой. И, конечно же, принимать только в разбавленном виде, минимум 1:3.

К сокам, имеющим особенности приема, относится и морковный. Если вы желаете получить из него не только бета-каротин, но и витамин А, не забудьте перед употреблением добавить в стакан или сливки, или несколько капель любого растительного масла (кунжутное, оливковое, тыквенное). Сливки (масло) содержат жир, а он способствует переходу В-каротина в активную форму витамина А.
Кстати, морковный сок многие любительницы загара пьют перед отпуском или в первые его дни, считая, что это способствует быстрому загару... Да, оттенок действительно быстрее появится и «схватится», но только стоит иметь в виду, что он будет желтоватым.
В принципе, не только любители загара, но и просто поклонники морковного сока могут столкнуться с такой неожиданностью, как окрашивание кожных покровов и склер глаз в радостный желтый цвет. Избыток каротина способен на такие проявления. Для появления «окраски» достаточно ежедневно пить 350 мл этого сока в течение недели.

Правило №3. Не всем можно употреблять фреш

  • Яблочный сок может вызвать реакцию у людей, имеющих аллергию на пыльцу весенних деревьев, в частности на березу. Человек может ощутить зуд в области глаз, носа, боли в области желудка. Перекрестная аллергия — тот случай, когда от сока, к сожалению, следует отказаться.
  • Томатный и свекольный сок могут спровоцировать цистит у женщин, склонных к образованию камней в почках. Ту же реакцию вызовет постоянный прием соков, богатых витамином С — апельсинового, овощного с содержанием болгарского перца.
  • Грейпфрутовый сок может нарушать действие некоторых лекарств. Виной тому фуранокумарины и флавоноиды, которыми богат этот фрукт. Они блокируют работу печеночного фермента, метаболизирующего большое количество лекарств, в частности, от высокого давления (блокаторы кальциевых каналов). В результате концентрация лекарства остается высокой слишком долгое время, что может негативно сказаться на здоровье. Для восстановления нормальной работы этого фермента после приема грейпфрутового сока может потребоваться до 72 часов.
  • Гранатовый сок лучше пить через трубочку. В противном случае при регулярном приеме он способен изменить цвет зубов — появится специфический коричневатый налет у корней.

Правило №4. Не следует смешивать больше трех ингредиентов

Распространенное мнение о том, что нельзя смешивать овощные и фруктовые соки, — это не совсем справедливо. Прекрасно, например, сочетаются сельдерей и яблоко или морковь и апельсин. А вот мешать больше трех ингредиентов не имеет смысла: пользы минимум.

Правило №5. Принимаем по расписанию

То, что свежевыжатый сок нельзя пить натощак, мы уже знаем. А когда он полезней всего? Режим приема витаминного напитка таков: фреш употребляют либо в коротких промежутках между основными приемами пищи, либо в качестве десерта. Более двух раз в день пить свежевыжатый сок не следует.

Количество же неразбавленного фреша в день не должно превышать 150 мл.

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Фото: istockphoto.com