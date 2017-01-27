Словосочетание «свежевыжатый сок» уже давно стало синонимом пользы. Но так ли это? Всем и всегда ли можно его пить? Как делать это правильно, чтобы не нанести организму вреда? Об этом читательницам Passion.ru расскажет диетолог Юлия Бастригина.

Ольга Бастригина диетолог

Правило №1. Свежевыжатый сок нельзя пить натощак

Да-да, не нужно экспериментировать, даже если у вас очень крепкий и здоровый желудок. Помните, что свежевыжатый сок — это довольно концентрированный раствор, в том числе фруктовых кислот, которые могут вызывать не только дискомфорт в области желудка, но и негативно повлиять на «средний этаж» пищеварения: желчный пузырь и поджелудочную железу. Результатом станут болевые ощущения, изжога, горечь во рту. Бывает и так, что после одного-двух приемов сока натощак может развиться обострение хронических заболеваний пищеварительного тракта.

Идеально, если сок будет разбавлен водой хотя бы на треть. Так он становится гораздо менее агрессивным по отношению к слизистым пищеварительного тракта, да еще и становится менее калорийным.

А вот сок из капусты и огурца можно ничем не разбавлять. Так, огурец на 90% состоит из воды, поэтому данная разновидность фреша может считаться абсолютно безопасной. Сок же из белокочанной капусты, как ни странно, рекомендуют даже людям с гастритом — содержащийся в нем витамин U оказывает регенерирующее действие на слизистую оболочку желудка.

Правило №2. У каждого сока — свои особенности, их надо учитывать

К наиболее сложным по правилам приема относят свежевыжатый свекольный сок. Концентрация активных веществ в нем так высока, что рекомендуется после отжима дать ему ферментироваться: оставить его в керамической посуде в холодильнике на час-другой. И, конечно же, принимать только в разбавленном виде, минимум 1:3.

К сокам, имеющим особенности приема, относится и морковный. Если вы желаете получить из него не только бета-каротин, но и витамин А, не забудьте перед употреблением добавить в стакан или сливки, или несколько капель любого растительного масла (кунжутное, оливковое, тыквенное). Сливки (масло) содержат жир, а он способствует переходу В-каротина в активную форму витамина А.

Кстати, морковный сок многие любительницы загара пьют перед отпуском или в первые его дни, считая, что это способствует быстрому загару... Да, оттенок действительно быстрее появится и «схватится», но только стоит иметь в виду, что он будет желтоватым.

В принципе, не только любители загара, но и просто поклонники морковного сока могут столкнуться с такой неожиданностью, как окрашивание кожных покровов и склер глаз в радостный желтый цвет. Избыток каротина способен на такие проявления. Для появления «окраски» достаточно ежедневно пить 350 мл этого сока в течение недели.

Правило №3. Не всем можно употреблять фреш

Яблочный сок может вызвать реакцию у людей, имеющих аллергию на пыльцу весенних деревьев, в частности на березу. Человек может ощутить зуд в области глаз, носа, боли в области желудка. Перекрестная аллергия — тот случай, когда от сока, к сожалению, следует отказаться.

Томатный и свекольный сок могут спровоцировать цистит у женщин, склонных к образованию камней в почках. Ту же реакцию вызовет постоянный прием соков, богатых витамином С — апельсинового, овощного с содержанием болгарского перца.

Грейпфрутовый сок может нарушать действие некоторых лекарств. Виной тому фуранокумарины и флавоноиды, которыми богат этот фрукт. Они блокируют работу печеночного фермента, метаболизирующего большое количество лекарств, в частности, от высокого давления (блокаторы кальциевых каналов). В результате концентрация лекарства остается высокой слишком долгое время, что может негативно сказаться на здоровье. Для восстановления нормальной работы этого фермента после приема грейпфрутового сока может потребоваться до 72 часов.

Гранатовый сок лучше пить через трубочку. В противном случае при регулярном приеме он способен изменить цвет зубов — появится специфический коричневатый налет у корней.

Правило №4. Не следует смешивать больше трех ингредиентов

Распространенное мнение о том, что нельзя смешивать овощные и фруктовые соки, — это не совсем справедливо. Прекрасно, например, сочетаются сельдерей и яблоко или морковь и апельсин. А вот мешать больше трех ингредиентов не имеет смысла: пользы минимум.

Правило №5. Принимаем по расписанию

То, что свежевыжатый сок нельзя пить натощак, мы уже знаем. А когда он полезней всего? Режим приема витаминного напитка таков: фреш употребляют либо в коротких промежутках между основными приемами пищи, либо в качестве десерта. Более двух раз в день пить свежевыжатый сок не следует.

Количество же неразбавленного фреша в день не должно превышать 150 мл.

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