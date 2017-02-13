Острый раф  

Вам понадобится:

  • сахар ванильный — 1 ч. ложка
  • перец сухой острый молотый — 1/3 ч. ложки
  • сливки 22% — 80 мл
  • молоко 3,5% 1 100 мл
  • кофе эспрессо — 10 мл
  • маршмеллоу — 1 шт.

Приготовление:

Смесь «ваниль спайси»: перемолоть в блендере ванильный сахар с сухим острым перцем до состояния пудры, просеять через сито. Оставшийся отход от просейки оставить на украшение. Налить в питчер молоко, сливки, кофе, добавить просеянную смесь «ваниль спайси». Подогреть, не доводя до кипения.

Перелить в кружку и украсить заготовкой «ваниль спайси» и маршмеллоу.

Спайси гранат с кумкватом

Вам понадобится:

  • гранатовый сок — 250 мл
  • зеленый чай — 150 мл
  • сироп «Спайси» (Монин) — 30 мл
  • кумкват — 4 шт.
  • чили перец — 1 шт.

Приготовление:

В сотейник налить гранатовый сок, зеленый чай и сироп «Спайси». Довести до кипения. Перелить напиток в стеклянный чайник, добавить три тонких слайса чили перца без семени и четыре кумквата, разрезанных пополам.

Чай смородиновый с белым шоколадом  

Вам понадобится:

  • зеленый чай — 350 мл
  • смородина свежемороженая — 100 г
  • топпинг белый шоколад — 70 г
  • сироп смородиновый — 30 мл
  • сахар — 25 г
  • вода — 25 г
  • лист лайма — 1 г

Приготовление:

50 г смородины, сахар и воду перемешать в блендере. Хорошо размять лист лайма в руках. Перемешанную смородину, лист лайма поместить в сотейник вместе с оставшимися ингредиентами, довести до кипения. Налить в кружку.

Фото: shutterstock.com, архив ресторана