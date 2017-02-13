Острый раф
Вам понадобится:
- сахар ванильный — 1 ч. ложка
- перец сухой острый молотый — 1/3 ч. ложки
- сливки 22% — 80 мл
- молоко 3,5% 1 100 мл
- кофе эспрессо — 10 мл
- маршмеллоу — 1 шт.
Приготовление:
Смесь «ваниль спайси»: перемолоть в блендере ванильный сахар с сухим острым перцем до состояния пудры, просеять через сито. Оставшийся отход от просейки оставить на украшение. Налить в питчер молоко, сливки, кофе, добавить просеянную смесь «ваниль спайси». Подогреть, не доводя до кипения.
Перелить в кружку и украсить заготовкой «ваниль спайси» и маршмеллоу.
Спайси гранат с кумкватом
Вам понадобится:
- гранатовый сок — 250 мл
- зеленый чай — 150 мл
- сироп «Спайси» (Монин) — 30 мл
- кумкват — 4 шт.
- чили перец — 1 шт.
Приготовление:
В сотейник налить гранатовый сок, зеленый чай и сироп «Спайси». Довести до кипения. Перелить напиток в стеклянный чайник, добавить три тонких слайса чили перца без семени и четыре кумквата, разрезанных пополам.
Чай смородиновый с белым шоколадом
Вам понадобится:
- зеленый чай — 350 мл
- смородина свежемороженая — 100 г
- топпинг белый шоколад — 70 г
- сироп смородиновый — 30 мл
- сахар — 25 г
- вода — 25 г
- лист лайма — 1 г
Приготовление:
50 г смородины, сахар и воду перемешать в блендере. Хорошо размять лист лайма в руках. Перемешанную смородину, лист лайма поместить в сотейник вместе с оставшимися ингредиентами, довести до кипения. Налить в кружку.
Фото: shutterstock.com, архив ресторана