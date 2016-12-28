Вам понадобится:

  • Помидор , желательно "бычье сердце" — 3 шт
  • Сыр моцарелла — 180 г
  • Базилик -листья
  • Масло оливковое - по вкусу
  • Уксус бальзамический -по вкусу
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Чеснок- 1-2 зубчик

 

Как приготовить:

Помидор нарезать кольцами и уложить на блюдо. Чеснок - тоненькими пластинами, уложив несколько пластинок на каждую помидорку.  Моцарелу - кусочками по размеру колец из помидор, уложить сверху чеснока. Положить на каждую закусочку листик базилика.  Сделать дрессинг, смешав масло, уксус, соль и специи.  Полить дрессингом капрезе.

 

 