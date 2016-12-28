Вам понадобится:
- Помидор , желательно "бычье сердце" — 3 шт
- Сыр моцарелла — 180 г
- Базилик -листья
- Масло оливковое - по вкусу
- Уксус бальзамический -по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Чеснок- 1-2 зубчик
Как приготовить:
Помидор нарезать кольцами и уложить на блюдо. Чеснок - тоненькими пластинами, уложив несколько пластинок на каждую помидорку. Моцарелу - кусочками по размеру колец из помидор, уложить сверху чеснока. Положить на каждую закусочку листик базилика. Сделать дрессинг, смешав масло, уксус, соль и специи. Полить дрессингом капрезе.