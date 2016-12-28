Вам понадобится:

(на 1 порцию)

  • Картофель очищенный сваренный в кожуре– 70 г
  • Морковь очищенная сваренная в кожуре – 25 г
  • Яблоко зеленое – 35 г
  • Майонез – 40 г
  • Яйцо куриное – 1/2 шт.
  • Лосось, или семга свежая, филе без кожи – 50 г
  • Каперсы – 5 г

 

Как приготовить:

Яблоки очистить от кожи и от семян. Картофель, морковь, яблоко, яйцо натереть на терке. Семгу нарезать средними кубиками, отварить в подсоленной воде до готовности. На кулинарную пленку выложить слой моркови, слой картофеля, смазать майонезом, выложить слой

яблока, яйцо, свернуть в виде ролла. На блюдо выложить ролл без пленки, украсить сверху кубиками  рыбы, каперсами.

 