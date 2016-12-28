Вам понадобится:
(на 1 порцию)
- Картофель очищенный сваренный в кожуре– 70 г
- Морковь очищенная сваренная в кожуре – 25 г
- Яблоко зеленое – 35 г
- Майонез – 40 г
- Яйцо куриное – 1/2 шт.
- Лосось, или семга свежая, филе без кожи – 50 г
- Каперсы – 5 г
Как приготовить:
Яблоки очистить от кожи и от семян. Картофель, морковь, яблоко, яйцо натереть на терке. Семгу нарезать средними кубиками, отварить в подсоленной воде до готовности. На кулинарную пленку выложить слой моркови, слой картофеля, смазать майонезом, выложить слой
яблока, яйцо, свернуть в виде ролла. На блюдо выложить ролл без пленки, украсить сверху кубиками рыбы, каперсами.