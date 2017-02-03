Вам понадобится:

картофель молодой мелкий — 200 г

сардельки свиные (cervelas) или вареная колбаса (saucisse de Lyon, «Докторская») — 200 г

лук репчатый — 1 шт.

лук зеленый или шнитт-лук — 1 пучок

фасоль красная консервированная — 140 г

горчица зернистая — 1 ст. л.

уксус винный — 2 ст. л.

масло оливковое — 3 ст. л.

сыр твердый (аппенцеллер, эмменталь, тильзитер или грюйер) — 100 г

Время приготовления: 35 минут

Количество готового продукта: 2 порции

Картофель отвариваем в мундире, слегка охлаждаем и режем кружочками (или полукружочками — в зависимости от размера). Если у картофеля нежная шкурка, то ее можно оставить, если слишком плотная, то лучше снять.

Сардельки очищаем от шкурки и нарезаем небольшими кусочками (предварительно отваривать их не надо). Складываем картофель и сардельки в глубокую миску и добавляем консервированную фасоль, предварительно слив из банки жидкость.

Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами или четвертькольцами, а сыр режем кубиками. Теперь готовим заправку: смешиваем горчицу, уксус и оливковое масло. Заправляем полученным соусом салат, добавляем измельченный зеленый лук, перемешиваем и подаем к столу.