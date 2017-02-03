Вам понадобится:
- картофель молодой мелкий — 200 г
- сардельки свиные (cervelas) или вареная колбаса (saucisse de Lyon, «Докторская») — 200 г
- лук репчатый — 1 шт.
- лук зеленый или шнитт-лук — 1 пучок
- фасоль красная консервированная — 140 г
- горчица зернистая — 1 ст. л.
- уксус винный — 2 ст. л.
- масло оливковое — 3 ст. л.
- сыр твердый (аппенцеллер, эмменталь, тильзитер или грюйер) — 100 г
Время приготовления: 35 минут
Количество готового продукта: 2 порции
Картофель отвариваем в мундире, слегка охлаждаем и режем кружочками (или полукружочками — в зависимости от размера). Если у картофеля нежная шкурка, то ее можно оставить, если слишком плотная, то лучше снять.
Сардельки очищаем от шкурки и нарезаем небольшими кусочками (предварительно отваривать их не надо). Складываем картофель и сардельки в глубокую миску и добавляем консервированную фасоль, предварительно слив из банки жидкость.
Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами или четвертькольцами, а сыр режем кубиками. Теперь готовим заправку: смешиваем горчицу, уксус и оливковое масло. Заправляем полученным соусом салат, добавляем измельченный зеленый лук, перемешиваем и подаем к столу.