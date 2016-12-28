Вам понадобится:

  • Консервы “Печень трески” – 1 банка
  • Консервы "Печень минтая с икрой" - 1 банка
  • Консервы "Оливки без косточки" – 1 банка
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Зеленый огурец большой - 1 шт
  • Специи - по вкусу
  • Тарталетки – 10 штук

 

Как приготовить:

Печень трески и печень минтая смешать с соком лимона и специями. Огурец нарезать тонкими пластинами и уложить в тарталетку, свернув кольцом по краям. В серединку уложить смесь из печени. В каждую тарталетку положить оливку, несимметрично друг к другу.  

 