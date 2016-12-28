Вам понадобится:
- Консервы “Печень трески” – 1 банка
- Консервы "Печень минтая с икрой" - 1 банка
- Консервы "Оливки без косточки" – 1 банка
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Зеленый огурец большой - 1 шт
- Специи - по вкусу
- Тарталетки – 10 штук
Как приготовить:
Печень трески и печень минтая смешать с соком лимона и специями. Огурец нарезать тонкими пластинами и уложить в тарталетку, свернув кольцом по краям. В серединку уложить смесь из печени. В каждую тарталетку положить оливку, несимметрично друг к другу.