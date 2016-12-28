Рецепт от ресторана "Рыба и мясо"

Вам понадобится:

(на 10 порций)

Для чипсов из сыра

Сыр Грана Падано, или любой твердых сортов - 270 г

Для соуса

Яйцо куриное - 3 желтка

Чеснок очищенный – 2-3 зубчика

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Анчоусы – 20 г

Масло растительное – 270 мл

Сок лимона – 2 ч. л.

Масло оливковое – 170 мл

Соль – 3 г

Тобаско – 1-2 капли

Для салата

Романо – 6-7 листьев

Помидоры черри красные – 4 шт

Креветки – 10-12 шт

Масло растительное для жарки

Соль, перец – по вкусу

Для гренок

Багет -100 г

Чесночное масло - 1 ст.л.

Итальянские травы - 1г

Как приготовить:

Готовим сырные чипсы. Сыр натереть на мелкой терке, равномерно распределить на силиконовом коврике слоем толщиной 3 мм, запекать в духовке при температуре 200 ⁰С в течение 5 минут. Немного охладить, аккуратно снять с коврика и нарезать крупными треугольниками.

Готовим соус. Яйца промыть, отделить желтки от белков. Чеснок очистить, промыть и нарезать мелким кубиком; анчоусы мелко нашинковать. В миске соединить чеснок, анчоусы, желтки и горчицу, перемешать и при перемешивании тонкой струйкой добавить сначала растительное, а потом оливковое масло. В конце добавить сок лимона, соль, соус тобаско. Все тщательно перемешать до однородной консистенции.

Готовим гренки. Багет нарезать ломтиком толщиной 1 см. В чесночное масло добавить соль и итальянские травы, полить этим гренки,

перемешать и запекать в жарочном шкафу 6-7 минут при температуре

190 градусов.

Готовим салат. Листья салата романо нарвать произвольно, но не крупно, заправить соусом. Помидоры черри промыть, разрезать пополам, сыр натереть на мелкой терке. Очищенные креветки посолить, поперчить и жарить на сковородке на растительном масле со всех сторон.

Собираем блюдо. На тарелку выложить листья салата, заправленные соусом, гренки, посыпать тертым сыром. По диаметру тарелки выложить, чередуя, креветки и помидоры черри. Украсить чипсами из сыра.