Вам понадобится:

Сельдь бочковая пряного посола филе - 300г

Свекла - 100г

Картофель - 50г

Чеснок - 10 г

Розмарин - 5г

Морковь - 20г

Лук репчатый - 50г

Масло оливковое - 5г

Укроп - 5г

Яйцо - 1шт

Домашний майонез по вкусу

Для чипсов из петрушки

Масло растительное 300г

Петрушка 15г

Как приготовить:

Готовим чипсы из пертрушки. Отделить листочки петрушки от стеблей, вымыть и просушить. В глубокой сковороде разогреть растительное масло до 130 градусов. Опустить в масло листья петрушки на 30-60 секунд. Выложить на бумажное полотенце. Когда петрушка остынет, а масло впитается в полотенце, чипсы будут готовы.

Готовим салат. Отварить овощи и яйца, кроме картофеля. Готовую свеклу охлаждить, очистить, разрезать на мелкие части и размалоть блендером до однородной консистенции. При необходимости загустить крахмалом - должна получится консистенция густого картофельного пюре. Морковь очистить, протереть на мелкой терке. У вареных яиц отделить желток от белка. Отдельно натиреть белок на мелкой терке. Репчатый лук резать мелким кубиком и обдать кипятком, чтобы вышла горечь. В фольгу завернуть неочищенный картофель с веточкой розмарина и чесноком, раздавленным ножом. Запекать 40-50 минут, при температуре 200 градусов. Готовый картофель очистить, раздавить вилкой, смешать с оливковым маслом и укропом. Добавить соль по вкусу. Отделить филе сельди от костей и разрезать мелким кубиком. Собирать салат на тарелке слоями поочередно: картофель, сельдь, заправленную майонезом морковь, лук, яичный белок, свекольное пюре. Украсить готовый салат чипсами из петрушки. Выложить чипсы на свеклу и при помощи кондитерского мешка выдавить сверху 5 капель майонеза.