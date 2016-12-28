Вам понадобится:

  • Сельдь бочковая пряного посола филе - 300г
  • Свекла - 100г
  • Картофель -  50г
  • Чеснок - 10 г
  • Розмарин - 5г
  • Морковь - 20г
  • Лук репчатый - 50г
  • Масло оливковое - 5г
  • Укроп - 5г
  • Яйцо - 1шт
  • Домашний майонез по вкусу
  • Для чипсов из петрушки
  • Масло растительное 300г
  • Петрушка 15г

 

Как приготовить:

Готовим чипсы из пертрушки. Отделить листочки петрушки от стеблей, вымыть и просушить. В глубокой сковороде разогреть растительное масло до 130 градусов. Опустить в масло листья петрушки на 30-60 секунд. Выложить на бумажное полотенце. Когда петрушка остынет, а масло впитается в полотенце, чипсы будут готовы.

Готовим салат. Отварить овощи и яйца, кроме картофеля. Готовую свеклу охлаждить, очистить, разрезать на мелкие части и размалоть блендером до однородной консистенции. При необходимости загустить крахмалом - должна получится консистенция густого картофельного пюре.  Морковь очистить, протереть на мелкой терке. У вареных яиц отделить желток от белка. Отдельно натиреть белок на мелкой терке. Репчатый лук резать мелким кубиком и обдать кипятком, чтобы вышла горечь. В фольгу завернуть неочищенный картофель с веточкой розмарина и чесноком, раздавленным ножом.  Запекать 40-50 минут, при температуре 200 градусов. Готовый картофель очистить, раздавить вилкой, смешать с оливковым маслом и укропом. Добавить соль по вкусу. Отделить  филе сельди от костей и разрезать мелким кубиком. Собирать салат на тарелке слоями поочередно: картофель, сельдь, заправленную майонезом морковь, лук, яичный белок, свекольное пюре.  Украсить готовый салат чипсами из петрушки. Выложить чипсы на свеклу и при помощи кондитерского мешка выдавить сверху 5 капель майонеза.

 