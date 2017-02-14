Киш — отличное и очень простое блюдо. Существует множество рецептов, а сегодня мы рассказываем, как приготовить киш лорен с курицей.

Вам понадобится:

куриная грудка — 120 г

лук репчатый — 40 г

яйца — 5 шт.

брокколи — 100 г

слоеное тесто — 1 упаковка

сыр — 200 г

сливки — 370 г

мускатный орех

оливковое масло — 2 ст. ложки

Секрет приготовления:

Разложите слоеное тесто на доску, посыпьте слегка мукой, чтобы оно не прилипало. Очень аккуратно раскатайте его, не повредив структуру! Затем выложите на дно формы и уберите лишнее тесто ножом. Затем сделайте так, чтобы тесто полностью закрыло всю форму для запекания. Особое внимание уделите краям. Закройте тесто пергаментной бумагой, а сверху насыпьте крупу или фасоль. Это мы делаем для того, чтобы тесто не поднялось, когда вы будете его запекать.

Кстати, запекать тесто нужно в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Пока тесто запекается, приступайте к подготовке начинки. Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки. Затем измельчите лук, обжарьте курицу с луком на оливковом масле в течение пары минут, не забудьте посолить и поперчить. Добавьте немного тертого мускатного ореха. Натрите сыр, он должен быть не мягкий, не твердый, а средний.

Смешай пять яиц со сливками, взбейте.

Когда тесто будет готово, уберите фасоль и пергаментную бумагу, поместите на дно немного сыра, брокколи (предварительно отварить), затем добавьте подготовленную курицу, сверху посыпьте сыром. Самое время залить все яйцами и сливками.

Отправляйте киш в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Затем дайте блюду «отдохнуть» 15-20 минут. Вот и все! Самый вкусный киш лорен готов! Приятного аппетита!

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