Вам понадобится:
- куриная грудка — 120 г
- лук репчатый — 40 г
- яйца — 5 шт.
- брокколи — 100 г
- слоеное тесто — 1 упаковка
- сыр — 200 г
- сливки — 370 г
- мускатный орех
- оливковое масло — 2 ст. ложки
Секрет приготовления:
Разложите слоеное тесто на доску, посыпьте слегка мукой, чтобы оно не прилипало. Очень аккуратно раскатайте его, не повредив структуру! Затем выложите на дно формы и уберите лишнее тесто ножом. Затем сделайте так, чтобы тесто полностью закрыло всю форму для запекания. Особое внимание уделите краям. Закройте тесто пергаментной бумагой, а сверху насыпьте крупу или фасоль. Это мы делаем для того, чтобы тесто не поднялось, когда вы будете его запекать.
Кстати, запекать тесто нужно в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
Пока тесто запекается, приступайте к подготовке начинки. Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки. Затем измельчите лук, обжарьте курицу с луком на оливковом масле в течение пары минут, не забудьте посолить и поперчить. Добавьте немного тертого мускатного ореха. Натрите сыр, он должен быть не мягкий, не твердый, а средний.
Смешай пять яиц со сливками, взбейте.
Когда тесто будет готово, уберите фасоль и пергаментную бумагу, поместите на дно немного сыра, брокколи (предварительно отварить), затем добавьте подготовленную курицу, сверху посыпьте сыром. Самое время залить все яйцами и сливками.
Отправляйте киш в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Затем дайте блюду «отдохнуть» 15-20 минут. Вот и все! Самый вкусный киш лорен готов! Приятного аппетита!
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