- Вам понадобится:
- базилик — 70 г
- кедровые орешки — 20 г
- пармезан — 100 г
- соль — 2 г
- оливковое масло — 100 г
Секрет приготовления:
Измельчите листья базилика руками, добавьте к ним кедровые орешки, пармезан и соль. Вооружившись ступкой и пестиком, измельчите все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Если у вас нет ни ступки, ни пестика, то смело включайте блендер, он тоже подойдет. В конце добавьте оливковое масло Extra Virgin и перемешайте соус еще раз. Вот и все, домашний песто готов! Приятного аппетита!