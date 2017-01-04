Ингредиенты для маринада:

  • филе лосося — 700 г
  • лимон — 60 г
  • сахар — 160 г
  • соль морская — 160 г
  • водка — 50 г
  • имбирь — 40 г
  • укроп — 80 г

Ингредиенты для брускетт по вкусу:

  • чиабатта
  • оливковое масло
  • сливочный сыр
  • томаты
  • листья салата

Секрет приготовления:

Выложите лосось в емкость кожей вниз. Посыпьте его сверху солью, затем добавьте сахар. Залейте все это водкой. Добавьте сверху натертый имбирь, укроп, сок половинки лимона. Затем плотно закройте пленкой и оставьте мариноваться на два дня в холодильнике.

Когда лосось замаринуется, у вас появится много вариантов блюд с ним. Маттео решил приготовить брускетты. Это просто и быстро, но очень вкусно. Смотрите!

Секрет приготовления брускетт:
Нарежьте чиабатту на кусочки, положите их на противень и, сбрызнув сверху оливковым маслом, отправьте в духовку на пару минут при температуре 250 градусов.
Пока крутоны запекаются, нарежьте помидор небольшими кусочками. А также измельчите немного листьев салата. Нарежьте лосось на тонкие кусочки, включайте свою фантазию, ведь брускетты можно готовить так, как вам нравится.