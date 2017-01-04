Ингредиенты для маринада:
- филе лосося — 700 г
- лимон — 60 г
- сахар — 160 г
- соль морская — 160 г
- водка — 50 г
- имбирь — 40 г
- укроп — 80 г
Ингредиенты для брускетт по вкусу:
- чиабатта
- оливковое масло
- сливочный сыр
- томаты
- листья салата
Секрет приготовления:
Выложите лосось в емкость кожей вниз. Посыпьте его сверху солью, затем добавьте сахар. Залейте все это водкой. Добавьте сверху натертый имбирь, укроп, сок половинки лимона. Затем плотно закройте пленкой и оставьте мариноваться на два дня в холодильнике.
Когда лосось замаринуется, у вас появится много вариантов блюд с ним. Маттео решил приготовить брускетты. Это просто и быстро, но очень вкусно. Смотрите!
Секрет приготовления брускетт:
Нарежьте чиабатту на кусочки, положите их на противень и, сбрызнув сверху оливковым маслом, отправьте в духовку на пару минут при температуре 250 градусов.
Пока крутоны запекаются, нарежьте помидор небольшими кусочками. А также измельчите немного листьев салата. Нарежьте лосось на тонкие кусочки, включайте свою фантазию, ведь брускетты можно готовить так, как вам нравится.