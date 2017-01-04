Маринованный лосось — очень вкусный деликатес. Но он вдвойне вкуснее, если сделан в домашних условиях. Сегодня Маттео поделится своим любимым рецептом маринованного лосося. Когда рыба замаринуется, вы сможете приготовить с ней любое блюдо, а знаменитый повар научит вас готовить брускетты с маринованным лососем. Это идеальная закуска для компании друзей, которые пришли в гости. Брускетты получаются вкусными и красивыми.

Ингредиенты для маринада:

филе лосося — 700 г

лимон — 60 г

сахар — 160 г

соль морская — 160 г

водка — 50 г

имбирь — 40 г

укроп — 80 г

Ингредиенты для брускетт по вкусу:

чиабатта

оливковое масло

сливочный сыр

томаты

листья салата

Секрет приготовления:

Выложите лосось в емкость кожей вниз. Посыпьте его сверху солью, затем добавьте сахар. Залейте все это водкой. Добавьте сверху натертый имбирь, укроп, сок половинки лимона. Затем плотно закройте пленкой и оставьте мариноваться на два дня в холодильнике.

Когда лосось замаринуется, у вас появится много вариантов блюд с ним. Маттео решил приготовить брускетты. Это просто и быстро, но очень вкусно. Смотрите!

Секрет приготовления брускетт:

Нарежьте чиабатту на кусочки, положите их на противень и, сбрызнув сверху оливковым маслом, отправьте в духовку на пару минут при температуре 250 градусов.

Пока крутоны запекаются, нарежьте помидор небольшими кусочками. А также измельчите немного листьев салата. Нарежьте лосось на тонкие кусочки, включайте свою фантазию, ведь брускетты можно готовить так, как вам нравится.