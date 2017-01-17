Простой салат из огурцов и помидоров успел надоесть? Есть отличная альтернатива! Простой и потрясающе вкусный салат: на его приготовление понадобится не больше 20 минут.
Вам понадобится:
- помидоры (разные) — 500 г
- болгарский перец (разного цвета) — 180 г
- свежие огурцы — 100 г
- перец чили — 10 г
- красный лук — 90 г
- анчоусы в масле — 40 г
- каперсы — 40 г
- красный винный уксус — 15-20 г
- чиабатта — 200 г
- чеснок — 18 г
- кинза — 20 г
- базилик — 30 г
- лук зеленый — 35 г
- соль — 4 г
- перец молотый — 3г
- оливковое масло — 35г
Приготовление:
Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и выложите на противень. Сверху сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Затем поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
Начните нарезать помидоры. Используйте помидоры разных сортов и видов. Вовсе не обязательно резать их ровно, это не особо важно. Затем нужно почистить и нарезать красный лук. Все это перемешайте и сложите в миску.
Мелко нарежьте каперсы и анчоусы и добавьте к салату. Дальше следует почистить два зубчика чеснока и мелко нарезать их, а также измельчить чили и добавить все к салату.
Полейте оливковым маслом, поперчите и посолите. Затем полейте салат красным винным уксусом. Только аккуратно! Не переборщите: уксус не должен перебивать вкус овощей.
Перемешайте все что есть в миске. Возьмите чиабатту и добавьте в салат. Снова перемешайте все.
Затем порвите руками немного зелени и нарежьте свежий зеленый лук. Добавьте это в наш салат и перемешайте.
Салат панцанелла готов! Осталось только красиво подать его.
Вот видео:
Фото: shutterstock.com