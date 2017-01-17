Простой салат из огурцов и помидоров успел надоесть? Есть отличная альтернатива! Простой и потрясающе вкусный салат: на его приготовление понадобится не больше 20 минут.

Вам понадобится:

помидоры (разные) — 500 г

болгарский перец (разного цвета) — 180 г

свежие огурцы — 100 г

перец чили — 10 г

красный лук — 90 г

анчоусы в масле — 40 г

каперсы — 40 г

красный винный уксус — 15-20 г

чиабатта — 200 г

чеснок — 18 г

кинза — 20 г

базилик — 30 г

лук зеленый — 35 г

соль — 4 г

перец молотый — 3г

оливковое масло — 35г

Приготовление:

Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и выложите на противень. Сверху сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Затем поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

Начните нарезать помидоры. Используйте помидоры разных сортов и видов. Вовсе не обязательно резать их ровно, это не особо важно. Затем нужно почистить и нарезать красный лук. Все это перемешайте и сложите в миску.

Мелко нарежьте каперсы и анчоусы и добавьте к салату. Дальше следует почистить два зубчика чеснока и мелко нарезать их, а также измельчить чили и добавить все к салату.

Полейте оливковым маслом, поперчите и посолите. Затем полейте салат красным винным уксусом. Только аккуратно! Не переборщите: уксус не должен перебивать вкус овощей.

Перемешайте все что есть в миске. Возьмите чиабатту и добавьте в салат. Снова перемешайте все.

Затем порвите руками немного зелени и нарежьте свежий зеленый лук. Добавьте это в наш салат и перемешайте.

Салат панцанелла готов! Осталось только красиво подать его.

Вот видео:

Фото: shutterstock.com