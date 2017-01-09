Посмотрите пожалуйста. Козерог- Лев

maria666 Спасибо за помощь. Жаль не помогли.. общение просто

СРОЧНО! Нужны подарки подругам на Новый год

Майя Всем привет! Помогите пожалуйста, до Нового года осталось совсем немного, а у меня совсем нет идей для подарков ...

Предохраняемся?

Алефтина Аля И мне такой способ больше нравится. Я про вагинальные таблетки. По мне так очень удобно. Никаких заморочек, ...

Что бывает у детей активных родителей

UsmanovaGuzel Одна из причин срыгивания – это когда мы тормошим ребенка сразу после кормления. Это особо часто бывает у детей ...

Еще темы

Как создать "общие воспоминания"

птичкаговорун Мы любим точечно экспериментировать. Как такого общего хобби у нас нет, только разве что фитнесом оба занимаемся, но ...

Пропаганда секса и деградация общества

EZ-02 Какие ценности сейчас самые важные? Дружба, порядочность, трудолюбие, ответственность, добродушие, совесть? Нет! Все ...

Не ходите женщины к психологу-извращенцу Владимир Джосу

Sofi.demi От психологической помощи до психологического насилия - один шаг. И этот шаг «помогает» сделать извращенец-психолог ...

Фитнес часы

Исакова Не за что, это я еще не все перечислила, там и анализатор сна по фазам, цели на каждый день, напоминалки, даже поиск ...

Мужчина-весы

Julia_RR Всем привет! С наступившим 2017 Девушки, остро нуждаюсь в помощи знатоков мужчин-весы. Как с ними быть. Как ...