Вам понадобится:
- паста фузилли — 200 г
- пармезан — 100 г
- кедровые орехи — 20 г
- чеснок — 6 г
- оливковое масло — 100 г
- соль — 2 г
- черный перец — 1 г
- базилик — 70 г
Приготовление:
Соедините базилик, кедровые орехи, пармезан, измельченный чеснок, оливковое масло. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса. Отварите пасту до состояния полуготовности в подсоленной воде, минут девять, не больше. И не надо промывать пасту!
Смешайте пасту с соусом и хорошенько перемешайте, сбрызните оливковым маслом.
Ну вот и все, осталось только подать блюдо, украсив его тертым пармезаном, базиликом и кедровыми орехами.
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