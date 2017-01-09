Вам понадобится:

Приготовление:
Соедините базилик, кедровые орехи, пармезан, измельченный чеснок, оливковое масло. С помощью блендера измельчите все ингредиенты до получения однородного соуса. Отварите пасту до состояния полуготовности в подсоленной воде, минут девять, не больше. И не надо промывать пасту!
Смешайте пасту с соусом и хорошенько перемешайте, сбрызните оливковым маслом.
Ну вот и все, осталось только подать блюдо, украсив его тертым пармезаном, базиликом и кедровыми орехами.

 

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