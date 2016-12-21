Вам понадобится:
- рис Карнароли — 140 г
- сливочное масло — 40 г
- вешенки — 40 г
- сухие белые грибы — 55 г
- шампиньоны — 40 г
- пармезан — 40 г
- соль — 8 г
- черный перец — 2 г
- белое вино — 30 г
- овощной бульон — 300 г
- лук репчатый — 60 г
- розмарин — 10 г
- чеснок — 8 г
- тимьян — 5 г
- цедра лимона — 5 г
Приготовление:
Слегка обжарьте лук и рис на оливковом масле. Когда рис чуть потемнеет, добавьте сухое белое вино. Когда вино выпарится, добавляйте овощной бульон и постоянно помешивайте ризотто.
Приступим к подготовке грибов. Не забывайте, что грибы не надо мыть. Если на них есть чуть-чуть грязи, просто смахните ее! Измельчите вешенки и шампиньоны, а сухие белые грибы залейте овощным бульоном, чтобы они разбухли. Не выливайте бульон после грибов, он нам еще пригодится!
Далее добавьте ароматный тимьян к ризотто, не забывайте постоянно мешать то, что получается.
Возьмите другую сковороду, обжарьте на оливковом масле измельченный чеснок. Далее добавляйте к чесноку вешенки и шампиньоны и тоже обжаривайте. Добавьте целую веточку розмарина. Когда розмарин отдаст свой аромат, смело убирайте его из грибов. Жарьте грибы в течение пяти минут, они готовятся очень быстро. Грибы можно подсолить только в самом конце, иначе они дадут лишнюю воду.
Продолжайте добавлять бульон в рис. Часть его, конечно, будет выпариваться, а вот вторая часть — наполнять рис. Далее добавляйте обжаренные грибы в рис, а затем и белые, которые вы залили овощным бульоном.
Потом натрите пармезан и добавь его к ризотто. После чего добавьте столовую ложку сливочного масла и дайте нашему ризотто «отдохнуть».
Вот и все! Итальянское ризотто с одесской ноткой готово, осталось красиво подать блюдо, украсив его пармезаном и цедрой лимона.
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