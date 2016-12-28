Вам понадобится:

  • сливочное масло — 175 г
  • шоколад — 180 г
  • мука — 85 г
  • сахарная пудра — 120 г
  • яйца — 5 шт.
  • какао
  • свежая мята
  • ягоды
  • мороженое

Приготовление:

Растопим шоколад и сливочное масло на водяной бане. Возьмем формочки для запекания и с помощью кулинарной кисти смажем их маслом, а затем обмакнем формочки в муку, чтобы ни один кекс не прилип. Когда шоколад с маслом на водяной бане растопились, смело снимайте с огня и добавляйте муку, какао, сахарную пудру и яйца. Затем тщательно перемешайте. Разлейте получившееся тесто по формочкам. Не забывайте, что в духовке каждый кекс увеличится, поэтому не надо заполнять формы до края.

Отправляйте формочки в духовку на девять минут и запекайте при температуре 190 градусов. Вот и все готово. Осталось только красиво подать десерт, украсив еще горячий фондан свежей мятой, ягодами и мороженым. Не забудьте посыпать кексы какао, чтобы получилось еще красивее и вкуснее. Самый согревающий десерт готов! Приятного аппетита!