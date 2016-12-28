Вам понадобится:
- сливочное масло — 175 г
- шоколад — 180 г
- мука — 85 г
- сахарная пудра — 120 г
- яйца — 5 шт.
- какао
- свежая мята
- ягоды
- мороженое
Приготовление:
Растопим шоколад и сливочное масло на водяной бане. Возьмем формочки для запекания и с помощью кулинарной кисти смажем их маслом, а затем обмакнем формочки в муку, чтобы ни один кекс не прилип. Когда шоколад с маслом на водяной бане растопились, смело снимайте с огня и добавляйте муку, какао, сахарную пудру и яйца. Затем тщательно перемешайте. Разлейте получившееся тесто по формочкам. Не забывайте, что в духовке каждый кекс увеличится, поэтому не надо заполнять формы до края.
Отправляйте формочки в духовку на девять минут и запекайте при температуре 190 градусов. Вот и все готово. Осталось только красиво подать десерт, украсив еще горячий фондан свежей мятой, ягодами и мороженым. Не забудьте посыпать кексы какао, чтобы получилось еще красивее и вкуснее. Самый согревающий десерт готов! Приятного аппетита!